Le speranze del GOP 2024 scendono in Iowa per il rally “roast and ride” di Ernst

Pieno Campo dei candidati repubblicani 2024 e potenziali concorrenti – Meno il primo classificato – sabato è sceso in Iowa per una raccolta fondi per veterani che prevedeva un giro in moto e un barbecue mentre si impegnava con elettori politicamente coinvolti nel primo stato del calendario delle nomination del GOP.

Quando l’ex vicepresidente Mike Pence, vestito di pelle, passò in motocicletta, lui e Iowa Sen. Joni Ernst, ospite dell’annuale raduno “Roast and Ride”, ha guidato centinaia di motociclisti all’Iowa State Fairgrounds a Des Moines.

La politica al dettaglio si stava surriscaldando nei negozi a prezzi equi. Florida First Lady Casey DeSantis, moglie del candidato 2024 appena annunciato Ron De SantisHanno firmato cappelli, scattato foto con gli elettori e sono saliti su un trattore con i loro due figli.

Ex Presidente Donald Trump La sua assenza è arrivata due giorni dopo aver fatto diverse apparizioni elettorali nello stato e aver partecipato a un municipio di Fox News con gli elettori dell’Iowa. Ma DeSantis, l’ex ambasciatore delle Nazioni Unite Nikki Haley e il Sen. Tutti gli altri principali candidati, tra cui Tim Scott e l’ex governatore dell’Arkansas Asa Hutchinson, hanno lanciato appelli pubblici per il sostegno.

Come Trump e DeSantis intensificando la loro inimicizia in corsoSabato il governatore della Florida ha sparato velatamente al suo rivale, sostenendo che “la leadership è intrattenimento” o “costruire un marchio” e che il Partito Repubblicano deve “abbandonare la cultura della sconfitta”.

Mummia Rachel/Bloomberg/Getty Images Il governatore della Florida Ron DeSantis posa con i partecipanti di Roast and Ride il 3 giugno 2023 a Des Moines.

Anche DeSantis ha raddoppiato su di lui Conflitto con il gigante dell’intrattenimento DisneyHa riconosciuto alcune preoccupazioni repubblicane riguardo al suo obiettivo di un’attività privata.

“Siamo per la sicurezza dei nostri figli. Dichiareremo guerra a chiunque cerchi di togliere la propria innocenza e, su questi principi, non scenderò a compromessi. Eccomi qui”, ha detto DeSantis.

All’ottavo evento annuale roast-and-ride di Ernst hanno partecipato quasi tutti i contendenti del GOP del 2024, dimostrando la sua influenza all’interno del partito: a Washington, dove è il quarto senatore repubblicano di grado più alto, e in Iowa, dove una buona performance in uno dei caucus sta costruendo uno slancio critico per le aspiranti presidenziali.

Ernst ha detto sabato che crede che gli elettori si stiano concentrando sul futuro mentre iniziano a valutare il campo dei candidati del partito.

“So che il presidente Trump ha una grande base qui. È forte, ma allo stesso tempo non vogliamo sentire cosa è successo in passato perché due anni di amministrazione Biden stanno distruggendo la nostra nazione”, ha detto il senatore alla Galileus Web. “Quindi vogliono sapere quali sono le decisioni future che cambieranno il nostro paese e chi ci porterà avanti”.

Ernst, che è improbabile che appoggi un candidato in corsa, ha sottolineato che Trump non sta governando per gli elettori, ma ha detto che gli elettori sono “desiderosi di conoscere il futuro”.

Pence ha detto mercoledì che avrebbe “annunciato in Iowa” sabato Previsto il lancio La sua campagna presidenziale. L’ex vicepresidente era una speranza del 2024 che ha preso parte a un giro in moto dalla concessionaria Big Barn Harley-Davidson a Des Moines alla fiera per dare il via alla manifestazione.

“Credo che come conservatori, uomini e donne, avete un’opportunità irripetibile per plasmare la leadership di questo partito come mai prima d’ora”, ha detto Pence.

Hayley, chi sarà Partecipare a un municipio della CNN in Iowa Domenica ha parlato dell’importanza dei caucus statali nel calendario delle primarie.

“Se non giochi in questo caucus, non lamentarti di quello che ottieni in generale. Perché è importante”, ha detto. “Penso che abbiamo fatto più di 25 eventi. Continuerò a venire. Non prendo scorciatoie. Non ho intenzione di radunarmi e lasciarti”, ha detto.

Scott Olson/Getty Images L’ex ambasciatore delle Nazioni Unite Nikki Haley parla agli ospiti il ​​3 giugno 2023 a Des Moines.

Il marito di Haley, Michael Haley, era con la Guardia nazionale dell’esercito della Carolina del Sud in Africa nelle prossime settimane per un evento di arrosto e corsa.

Scott, chi Tra le aspiranti GOP meglio finanziateha citato in giudizio la sua nomina.

“Spavento i coglioni dall’estrema sinistra e Joe Biden – la prova della mia vita – distrugge le loro bugie”, ha detto l’unico repubblicano nero al Senato degli Stati Uniti.

L’evento Roast and Ride dà il via a un’estate di “richiami di bestiame” – grandi raduni di repubblicani negli stati con voto anticipato nel calendario delle primarie – in cui i candidati presidenziali si riuniscono per cogliere l’opportunità di corteggiare attivisti ed elettori e creare sostegno per le loro campagne.

Molte delle stesse speranze del 2024 Inizio primaverile dell’Iowa Faith and Freedom Alliance È aprile, ma la maggior parte deve ancora lanciare ufficialmente le proprie campagne.

Questa storia è stata aggiornata con ulteriori informazioni.