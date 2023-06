Joe Biden ‘bene’ dopo essere crollato sul palco in Colorado

Di Sam Cabral

Notizie della BBC, Washington

1 giugno 2023 Aggiornato 54 minuti fa

Abilita JavaScript o prova un altro browser per riprodurre questo contenuto Titolo del video, GUARDA: Biden cade durante la cerimonia di laurea

Funzionari della Casa Bianca affermano che il presidente Joe Biden “sta bene” dopo essere inciampato ed essere caduto durante un evento in Colorado.

È inciampato in un sacco di sabbia mentre distribuiva i diplomi durante una cerimonia di laurea per la US Air Force Academy.

Biden, che a 80 anni è il presidente più anziano della nazione, è stato aiutato a rimettersi in piedi dopo la caduta di giovedì ed è rimasto illeso.

“Sono sacchi di sabbia!” Il presidente ha scherzato con i giornalisti quando è tornato alla Casa Bianca quella sera.

Rimase in piedi per circa un’ora e mezza per stringere la mano a ciascuno dei 921 cadetti diplomati.

Aiutato da un ufficiale dell’Air Force e da due membri dei suoi servizi segreti, il filmato mostra il signor Biden che indica uno dei due sacchi di sabbia usati per sostenere il suo gobbo.

È stato visto tornare al suo posto senza aiuto e poi fare jogging nel suo corteo dopo la cerimonia.

“C’era un sacco di sabbia sul palco quando ha stretto la mano”, ha scritto su Twitter il direttore delle comunicazioni della Casa Bianca Ben LaBolt. “Lui sta bene.”

La portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha detto che Biden è salito sull’aereo con “un grande sorriso”, anche se un giornalista ha notato che non ha risposto a domande prima del volo.

Abilita JavaScript o prova un altro browser per riprodurre questo contenuto Titolo del video, “Spero che non si sia fatto male”

I critici hanno affermato che Biden è troppo vecchio per candidarsi per un secondo mandato come presidente.

Recenti sondaggi suggeriscono che la maggioranza degli elettori americani è preoccupata per la sua età avanzata. Se vince, avrà 82 anni quando inizierà il suo secondo mandato.

Questa caduta, oltre ai precedenti inciampi sulla sua bicicletta e salendo le scale dell’Air Force One, potrebbe aumentare queste preoccupazioni.

L’ex presidente Donald Trump, il favorito repubblicano per affrontare Biden nella corsa alla Casa Bianca del 2024, ha risposto all’incidente durante un evento elettorale in Iowa, definendo l’intera faccenda “folle”.

“Spero che non sia ferito”, ha detto Trump, 76 anni, che ha spesso scherzato sull’età di Biden. “Non è incoraggiante.”

“Devi stare attento a questo perché non lo vuoi – non lo vuoi. Anche se devi scendere in punta di piedi dalla rampa”, ha aggiunto Trump, riferendosi alla sua attenta camminata da un podio. Nel 2020.

A quel tempo, ha affermato che la rampa dell’Accademia militare degli Stati Uniti a West Point, New York, era scivolosa e ha respinto le domande dei media sulla sua salute come notizie false.

Il governatore della Florida Ron DeSantis, un altro contendente per la nomination repubblicana del 2024, ha risposto alla caduta durante un evento della campagna nel New Hampshire: “Speriamo e auguriamo a Joe Biden una pronta guarigione dalle sue ferite.

“Ma vogliamo anche che l’America si riprenda rapidamente dalle ferite che l’America ha subito a causa di Joe Biden e delle sue politiche”.

L’ultimo fisico del signor Biden è stato a febbraio.

Il medico della Casa Bianca, il dottor Kevin O’Connor, scrisse all’epoca: “Il presidente è idoneo al dovere e adempie completamente a tutte le sue responsabilità senza rinunce o accomodamenti”.

Il dottor O’Connor ha affermato che il signor Biden spesso camminava con un'”andatura rigida” a causa dell’usura della colonna vertebrale e dei danni ai nervi dei piedi, ma le sue condizioni sono rimaste invariate dal novembre 2021.

Biden non è il primo generale a perdere l’equilibrio davanti alle telecamere.