Come Brandon Johnson ha vinto la corsa al sindaco di Chicago

CHICAGO – Negli ultimi giorni della sua campagna di sindaco a Chicago, Brandon Johnson ha attirato più di 4.000 persone a una manifestazione di tifo con il senatore Bernie Sanders, che lo ha appoggiato. Ha attraversato i lati sud e ovest, visitando sei chiese in una domenica. In un’ultima spinta il giorno delle elezioni, Mr. I volontari di Johnson hanno bussato a 46.000 porte in tutta la città, suscitando entusiasmo e incoraggiando gli elettori dell’ultimo minuto a recarsi alle urne.

Sig. La coalizione di cui Johnson aveva bisogno – giovani, elettori neri nel sud e nell’ovest, considerevoli elettori latini e progressisti bianchi nel nord e sulla riva del lago – si è riunita.

Martedì, un commissario di contea democratico sconosciuto a molti abitanti di Chicago qualche mese fa, Mr. Johnson è arrivato da dietro per sconfiggere Paul Wallace, un democratico più conservatore ed ex amministratore scolastico. Supporto. Sig. Vallas, 69 anni, uno dei preferiti di molti elettori moderati e conservatori, ha corso su una piattaforma di legge e ordine in cui ha promesso di espandere le forze di polizia e reprimere la criminalità.