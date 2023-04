Luna rosa che sorge durante la notte! Guarda la luna piena di aprile in un webcast gratuito

La luna piena di aprile, nota anche come Luna Rosa, sorgerà stasera (5 aprile) e sarà visibile in tutto il suo splendore per tutta la notte. In tutto il mondo, la luna rosa sorge al tramonto e tramonta all’alba, il che significa che è visibile per gran parte della notte.

In the Sky fornisce orari specifici in cui gli osservatori del cielo possono vedere la luna piena, prima di tramontare alle 06:49 EDT di giovedì, sorgere alle 19:01 EDT (2301 GMT) e raggiungere il picco alle 00:34 EDT (0434 GMT) di mercoledì. (1049 GMT). Se le nuvole rovinano la tua vista, puoi guardare la luna rosa piena di aprile 2023 in diretta online qui, Per gentile concessione del progetto Virtual Telescope (si apre in una nuova scheda) Inizia Cecano, in Italia 6 aprile alle 01:30 EDT (0530 GMT)..

Quando la Luna è completamente illuminata seguendo la fase di Luna Piena della Luna Rosa, la parte della faccia della Luna illuminata dal Sole inizia a recedere, un processo chiamato “calante” dagli astronomi. Ciò porterà alla prossima luna piena oscura o fase di luna nuova il 20 aprile Ora e data. Questo punto segna l’inizio del prossimo ciclo lunare e il punto in cui la luce del Sole inizia a strisciare di nuovo sulla faccia della Luna, questa luce crescente è chiamata “mezzaluna crescente”.

Imparentato: Il cielo notturno, aprile 2023: cosa puoi vedere stasera

In vista della luna nuova, questa eclissi non è l’unico cambiamento della luna. Dopo la Luna Rosa e dopo il 6 aprile, la Luna sorgerà un’ora dopo ogni giorno, e la Luna sarà dominante in ogni notte successiva. Quando sarà semiilluminato, sorgerà a mezzanotte e tramonterà a mezzanotte dell’ultimo quarto del 13 aprile. Quindi, durante la fase della luna nuova, sorgerà e tramonterà all’incirca alla stessa ora il Sole Ciò significa che non c’è la luna di notte.

Durante una luna rosa la luna in realtà non è rosa

La luna piena di aprile sorgerà stasera (5 aprile). (Credito immagine: Onkamon Buasorn tramite Getty Images)

Mentre gli osservatori del cielo avranno un’incredibile opportunità di assistere alla bellezza di una luna completamente illuminata durante una luna rosa, una luna piena illuminata di rosa è uno spettacolo che potrebbero non avere la possibilità di vedere.

Questo perché, secondo Almanacco del contadino , il soprannome di Pink Moon è di natura puramente figurativa. Il nome in realtà indica che la luna piena di aprile è associata alla fioritura primaverile del fiore di campo rosa. Phlox è sottomesso, Tradizionalmente noto anche come “alga rosa”. La luna rosa di aprile prende il nome da questa associazione primaverile, che come molte altre ha avuto origine nella cultura dei nativi americani Nomi di luna piena .

I nomi alternativi della luna piena di aprile hanno forti associazioni stagionali. I Tlingit e gli Oglala si riferiscono a questa luna piena rispettivamente come la “Luna in fiore delle piante e degli arbusti” e la “Luna dell’erba rossa”, nomi che si riferiscono anche alla fioritura della vita vegetale. Altri nomi stagionali si riferiscono ad altri eventi primaverili che sarebbero stati significativi per i nativi americani, come l’aumento del movimento, come lo scioglimento del ghiaccio invernale. Il popolo Algonquin si riferisce alla luna piena di aprile come “Breaking Ice Moon” e la tradizione Dakota la chiama “Luna dove i flussi possono tornare”.

Se speri di vedere questa luna rosa, ecco le nostre guide Miglior binocolo E Miglior binocolo Un ottimo punto di partenza. Se vuoi scattare foto del cielo notturno in generale, consulta la nostra guida Come fotografare la luna Così come il nostro Le migliori fotocamere per l’astrofotografia E I migliori obiettivi per l’astrofotografia .

Vuoi fare un tour al chiaro di luna più approfondito del nostro compagno Rocky? Nostro La guida definitiva per osservare la luna Può aiutarti a pianificare la tua prossima avventura di osservazione del cielo, che si tratti di esplorare mari lunari, terreni montuosi o i numerosi crateri che avvolgono il paesaggio. Puoi anche vedere dove sono andati con noi astronauti, rover e lander Una guida per osservare i siti di atterraggio dell’Apollo .

Nota del redattore: se hai scattato una foto della Luna Rosa e desideri condividerla con i lettori di Space.com, invia le tue foto, i commenti, il tuo nome e la tua posizione a spacephotos@space.com.