Conflitto in Sudan: annunciata la prima evacuazione degli stranieri intrappolati in Sudan

(CNN) L’Arabia Saudita è il primo paese ad annunciare l’evacuazione dei cittadini bloccati in Sudan dopo una settimana. Una lotta seria Scoppiò tra due eserciti rivali.

Il ministero degli Esteri saudita ha affermato che “molti cittadini di paesi fratelli e alleati” sono stati evacuati insieme a cittadini sauditi. Cittadini kuwaitiani erano tra le dozzine portate in salvo, ma non era chiaro se fossero coinvolte altre nazionalità.

L’annuncio è arrivato dopo che sia le forze armate sudanesi (SAF) che le forze di supporto rapido (RSF) si sono dichiarate pronte ad aiutare a evacuare i cittadini stranieri.

Lotta feroce In Sudan sabato scorso sono scoppiati scontri tra le SAF, guidate dal capo dell’esercito sudanese, generale Abdel Fattah al-Burhan, e le paramilitari RSF, guidate da Mohamed Hamdan Tagalo.

I due erano ex alleati, ma tra loro sono sorte tensioni durante i negoziati per integrare l’RSF nell’esercito del paese come parte dei piani per ripristinare il governo civile.

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), più di 420 persone sono state uccise e 3.700 ferite nei combattimenti e la situazione umanitaria sul terreno si sta deteriorando.

Le Nazioni Unite hanno affermato che sempre più persone stanno abbandonando le zone colpite dai combattimenti, compresa Khartoum. L’ONU ha riferito che 20.000 rifugiati sono arrivati ​​nel vicino Ciad.

Sabato, nuovi scontri tra i due gruppi hanno rovinato un cessate il fuoco di tre giorni dichiarato per la festa musulmana di Eid.

Secondo quanto riferito, i combattimenti sono scoppiati sabato a Khartoum, con testimoni che hanno riferito alla CNN che si stavano svolgendo pesanti combattimenti vicino al palazzo presidenziale e di aver sentito esplosioni e aerei da guerra volare sopra di loro.

Il fumo riempie il cielo a Khartoum, in Sudan, vicino all’ospedale internazionale di Doha venerdì 21 aprile 2023.

Tagalo ha detto di aver parlato sabato con il ministro degli Esteri francese Catherine Colonna e che “hanno discusso della situazione attuale, delle ragioni. [that] portando ad un peggioramento della situazione” e la possibilità di aprire i corridoi di evacuazione.

Sabato, il primo ministro britannico Rishi Sunak ha presieduto una riunione di emergenza per discutere la situazione.

La CNN ha appreso che gli sforzi di evacuazione britannici non avverranno immediatamente, ma un portavoce del governo ha detto alla CNN che stanno facendo “tutto il possibile” per sostenere i cittadini britannici.

Un portavoce dell’UE ha detto che 1.500 cittadini provenienti da vari paesi dell’UE sono attualmente in Sudan.

“Stanno affrontando una situazione molto difficile e la loro sicurezza è una priorità. Chiediamo a entrambe le parti (Forze armate sudanesi e Forze di supporto rapido) di interrompere i combattimenti e consentire loro di lasciare il Paese in sicurezza”, ha detto il portavoce. L’Unione Europea ha lavorato con gli stati membri per trovare soluzioni e sfrattare queste persone dal paese.

Non è chiaro quanti cittadini statunitensi ci siano in Sudan. Il Dipartimento di Stato non tiene un conteggio ufficiale dei cittadini statunitensi all’estero e non richiede agli americani di registrarsi quando viaggiano all’estero. I funzionari del Dipartimento di Stato americano hanno detto al personale che ci sono 16.000 cittadini statunitensi in Sudan, la maggior parte dei quali ha la doppia cittadinanza.

Un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha detto alla CNN che il dipartimento è in stretto contatto con la sua ambasciata a Khartoum e “ha piena responsabilità nei confronti del nostro personale”.

“Per la loro protezione, non posso discutere i dettagli dei loro movimenti o dove si trovino”, ha aggiunto il portavoce.