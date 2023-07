DeSantis taglia ulteriore personale della campagna nel tentativo di semplificare le operazioni;

Cnn

—



Stato della Florida Ron De Santis Il suo presidente sta effettuando ulteriori tagli al personale della sua campagna, dicono alla CNN due alti funzionari della campagna.

I tagli arrivano dopo il candidato repubblicano donatori sicuri Una campagna “snella” e “aggressiva” per sfidare l’ex presidente Donald Trump per la nomination del GOP 2024 durante il fine settimana.

Saranno interessate trentotto posizioni in tutti i dipartimenti, compresi i tagli precedentemente annunciati nella pianificazione degli eventi, con tagli totali pari a oltre un terzo del libro paga della campagna, hanno detto i funzionari.

Uno dei funzionari ha citato il “budget” come motivo dei tagli, che è stato segnalato per la prima volta Politica.

“Dopo una revisione dall’alto verso il basso della nostra organizzazione, abbiamo adottato misure aggiuntive e aggressive per semplificare le operazioni e mettere Ron DeSantis in una posizione di forza per vincere queste primarie e sconfiggere Joe Biden”, ha dichiarato il responsabile della campagna di DeSantis, Genera Beck. “Il governatore DeSantis guiderà un grande ritorno americano e siamo pronti a partire con slancio mentre ci dirigiamo verso un mese importante della campagna”.