Il corpo dello chef personale di Obama è stato recuperato dal lago Martha’s Vineyard

24 luglio (Reuters) – Un paddle boarder scomparso da un lago nella località turistica di Martha’s Vineyard, nel Massachusetts, era lo chef personale dell’ex presidente Barack Obama, hanno detto le autorità.

Tafari Campbell, 45 anni, è stato oggetto di una caccia all’uomo di due giorni dopo che il paddle boarder è stato trovato a lottare sott’acqua domenica notte sul Great Pond di Edgartown vicino alla casa di Obama.

Era uno chef alla Casa Bianca ed è venuto a lavorare per la famiglia dopo che Obama ha terminato il suo secondo mandato nel 2016, hanno detto l’ex presidente e sua moglie, Michelle Obama, in una dichiarazione lunedì.

“Tafari era una parte amata della nostra famiglia”, hanno detto gli Obama in una dichiarazione congiunta. “Era… creativo e appassionato di cibo e della capacità di unire le persone. Negli anni che seguirono, lo conoscemmo come una persona gentile, divertente, straordinariamente gentile che ha illuminato un po’ le nostre vite”.

I subacquei hanno iniziato a cercare Campbell domenica dopo aver ricevuto una chiamata che diceva che un paddle boarder maschio era entrato in acqua e stava lottando prima di affondare, ha detto la polizia. Non è risorto.

La polizia di stato del Massachusetts ha detto che il corpo di Campbell è stato recuperato lunedì dal Great Pond di Edgartown.

Obama ha detto che lo chef lascia sua moglie, Sherris, e due gemelli.

Al momento della sua morte, Campbell, che viveva a Dumfries, in Virginia, era in visita a Martha’s Vineyard, ma gli Obama non erano lì, secondo la polizia di stato del Massachusetts.

La polizia ha detto che le autorità stanno indagando sulla sua morte.

