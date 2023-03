Gordon E. Moore, co-fondatore di Intel dietro la Legge di Moore, muore a 94 anni

Uno dei primi lavori per cui ha fatto domanda è stato come manager presso Dow Chemical. Nel 1994 il sig. Moore ha scritto. “Mi hanno mandato da uno psicologo per vedere come si adatta.

Quindi Sig. Moore ha accettato una posizione presso l’Applied Physics Laboratory della Johns Hopkins University nel Maryland. Successivamente, cercando un modo per tornare in California, ha sostenuto un colloquio presso il Lawrence Livermore Laboratory di Livermore, in California. Gli è stato offerto il lavoro, “ma ho deciso che non volevo prendere gli spettri delle bombe atomiche che esplodono, quindi ho rifiutato”, ha scritto.

Al contrario, nel 1956, il sig. Moore ha lavorato con William Shockley, l’inventore del transistor, nella divisione della West Coast dei Bell Laboratories, che mirava a sviluppare un transistor al silicio economico.

Ma Shockley Semiconductor è stata fondata sotto il signor Shockley che non aveva esperienza nella gestione di un’azienda. Nel 1957 il sig. Moore e Mr. Noyce si unì a un gruppo noto come “Traitorous Eight”. Con un sostegno di 1,3 milioni di dollari dal pioniere dell’aviazione Sherman Fairchild e 500 dollari ciascuno, gli otto decisero di formare la Fairchild Semiconductor Corporation, che divenne un pioniere nella produzione di circuiti integrati.

Morso dal bug imprenditoriale, Mr. Moore e Mr. Noyce ha deciso di fondare la propria azienda nel 1968, concentrandosi sulla memoria a semiconduttore. Sig. Hanno scritto quello che Moore ha descritto come un piano aziendale “molto generico”.