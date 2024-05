Guadagni del primo trimestre 2024 di Trump Media (DJT).

Le azioni DJT sono rimaste relativamente stabili nel commercio aftermarket, in seguito alla pubblicazione del rapporto sugli utili, che in precedenza non era stato ampiamente pubblicizzato. Il mercato ha chiuso in ribasso del 5%, con il prezzo delle azioni a 48 dollari.

Da quando sono state quotate in borsa, le azioni DJT hanno visto quella che secondo gli esperti è stata una traiettoria azionaria monumentale, a volte in aumento o in calo in modo drammatico, oscillando in base a qualsiasi notizia significativa.

Il CEO di TMTG Devin Nunes ha dichiarato lunedì in una dichiarazione che la società sta “esplorando una varietà di iniziative e innovazioni per costruire una vera piattaforma social”.

“Siamo molto entusiasti di andare avanti con lo streaming TV in diretta costruendo la nostra rete di distribuzione dei contenuti, che riteniamo rappresenterà un importante miglioramento per la piattaforma”, ha aggiunto Nunes.

Ad aprile, la società ha annunciato che avrebbe lanciato la piattaforma di streaming Truth Social TV in tre fasi, prima su Android, iOS e sul web. La seconda uscirà come app autonome per telefoni, tablet e altri dispositivi. L’ultima fase sarà lanciata per la televisione domestica.

Nel suo rapporto del primo trimestre, TMTG ha firmato accordi con il suo primo partner di data center, un fornitore di hardware per fornire una piattaforma e apparecchiature TV.

La società ha dichiarato alla SEC la scorsa settimana che stava ritardando la presentazione della dichiarazione trimestrale dopo che la società ha accusato il suo ex revisore dei conti, BF Borgers CPA, di “frode massiccia” che ha coinvolto centinaia di società, sollevando segnali d’allarme sull’accuratezza delle informazioni finanziarie. Controllato.