Gwyneth Paltrow si scusa per l’accusato colpo di prova sugli sci di “King Kong”.

Molte celebrità scendono a Park City una volta all’anno per il Sundance Film Festival, ma la scorsa settimana c’è stata una star e un dramma giudiziario in città.

Il team legale di Gwyneth Paltrow ha sospeso un processo civile relativo alla sua collisione sugli sci del 2016 con un oftalmologo in pensione presso l’esclusivo resort di Deer Valley nello Utah.

Terry Sanderson, 76 anni, chiede $ 300.000 (£ 244.000) di danni per lesioni fisiche ed emotive causate dall’incidente, che secondo lui è stato causato dalla signora Paltrow. Afferma di aver subito danni cerebrali e costole rotte.

L’attrice di Hollywood ha rifiutato di assumersi la responsabilità e ha intentato una contro-querela.

La signora Paltrow chiede un risarcimento di $ 1 più le spese legali. Ha partecipato alle attività quotidiane.

Mercoledì, la vincitrice dell’Oscar era vestita di nero dalla testa ai piedi mentre usciva da un SUV scuro ed entrava nel tribunale del terzo distretto.

Il signor Sanderson era già all’interno dell’aula ed entrambi hanno fatto del loro meglio per evitare il contatto visivo mentre lei si allontanava.

Sono passati più di sette anni da quando un incidente su una pista per principianti nota come Bandana Run – dice un ex capitano dell’esercito americano e optometrista – lo ha lasciato con una commozione cerebrale che “ha completamente cambiato” la sua vita.

Mercoledì, il team di difesa della sig.ra Paltrow ha preso posizione e gli esperti medici hanno contestato tale caratterizzazione.

“Il signor Sanderson non ha attualmente bisogno di cure neurologiche”, ha detto il dottor Robert Hosch, un neurologo, aggiungendo: “Valuterò [him] per la demenza”.

La neuropsicologa Dr. Angela Eastvold ha sostenuto che la querelante aveva subito “al massimo una lieve commozione cerebrale” e che non aveva mostrato alcuna prova di lesione cerebrale.

“L’ansia può far sentire molte di queste difficoltà”, ha detto.

La dottoressa Eastwold ha suggerito che la commozione cerebrale causata dalla collisione con la signora Paltrow non avrebbe potuto essere la causa delle sue lotte, sebbene le prove indicassero che era “davvero angosciata”.

L’avvocato del signor Sanderson, Robert Sykes, ha interrogato i testimoni nel corso della giornata.

L’avvocato di Salt Lake City si è ripetutamente descritto come “un semplice avvocato di campagna” a cui piacciono le risposte semplici.

Ha accusato i testimoni di aver individuato il signor Sanderson dal banco dei testimoni e di averlo schivato come “la regina di Danimarca” – un riferimento alla madre di Amleto nell’opera di William Shakespeare.

La tensione in aula si è aggiunta quando il signor Sanderson è tornato brevemente sul banco dei testimoni dopo aver testimoniato all’inizio di questa settimana.

Si è scusato direttamente con la signora Paltrow per aver gridato “King Kong nella giungla” in una conferenza stampa del 2019, chiarendo che intendeva dire che stava urlando come una donna inseguita da King Kong.

Per quanto riguarda lei, è stato doloroso fare causa a una celebrità ma “deve esserci qualcuno [held] Responsabile di questo incidente”. La signora Paltrow può essere vista scuotere vigorosamente la testa.

L’attrice e i suoi due figli stavano sciando con suo marito Brad Palchuk e i loro due figli quando è avvenuto l’incidente.