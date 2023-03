Deragliamento di un treno e un incendio che ha provocato l’evacuazione nella città di Raymond, nel Minnesota occidentale

Raimondo, Minn. — I residenti di una piccola città nella contea di Kandyohi sono stati evacuati giovedì dopo un deragliamento di un treno nelle prime ore del mattino.

Circa 22 auto sono deragliate intorno all’una di notte, ha detto la BNSF Railway

Alcune delle auto deragliate sono state caricate con etanolo e sciroppo di mais e hanno preso fuoco, ha detto l’ufficio dello sceriffo.





Una parte della città vicino al luogo dell’incidente è stata evacuata in una scuola nella vicina Prinsburg.

A Raymond non è stato consigliato di viaggiare, ha detto l’ufficio dello sceriffo. L’autostrada 23 è chiusa da Kandioh County Road 1 a Chippewa County Road 1 a causa del deragliamento e dell’incendio, secondo il Dipartimento dei trasporti del Minnesota.

BNSF ha detto che non ci sono stati feriti e non c’era tempo stimato per riaprire la linea ferroviaria.

La Croce Rossa ha sostenuto gli sfollati e i soccorritori.

La Croce Rossa risponde al deragliamento di un treno a Raymond, Minnesota. I volontari sosterranno le esigenze di ricovero per i residenti evacuati e il soccorso mensa per i soccorritori. pic.twitter.com/qbm2ItvXMn — Croce Rossa del Minnesota (@mnredcross) 30 marzo 2023

Raymond è una città di circa 800 abitanti situata due ore a ovest delle Twin Cities e 14 miglia a sud-ovest di Wilmer.