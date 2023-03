Il processo sugli sci di Gwyneth Paltrow va alla giuria

Le deliberazioni della giuria sono iniziate giovedì nel processo civile contro l’attrice e imprenditrice Gwyneth Paltrow e l’optometrista in pensione che ha incontrato su una pista da sci dello Utah nel 2016.

Terri Sanderson, 76 anni, ha citato in giudizio la signora Paltrow nel 2019, sostenendo di essersi imbattuta in lui mentre entrambi stavano sciando al Deer Valley Resort a Park City, nello Utah. Sig. Sanderson ha detto che la signora Paltrow lo ha lasciato con una lesione cerebrale, quattro costole rotte e altri gravi disturbi.

La signora Paltrow, attrice vincitrice di un Oscar e fondatrice del marchio di lifestyle Coop, si è opposta a lui. Signor in conflitto. Ha incolpato Sanderson, che è caduto da dietro quando è salito sulla pista da sci. La signora Paltrow era in vacanza sugli sci con i suoi due figli e il suo allora fidanzato, ora marito Brad Falchuk.

Sig. Il team legale di Sanderson ha chiesto alla giuria durante le discussioni conclusive di giovedì di considerare di concedergli quasi 3,3 milioni di dollari di danni. La signora Paltrow ha chiesto $ 1.

Sig. L’avvocato di Sanderson, Robert Sykes, ha detto alla giuria che credeva che la vittima fosse la signora Paltrow.

“Non è una bugiarda,” sig. Sykes disse. “Ma il problema è che una vera fede non lo fa.”

Foto: Rick Bomer/Press Pool



L’avvocato della signora Paltrow, Stephen Owens, ha firmato un assegno al suo cliente a favore di Mr. Ha detto che sarebbe stato più facile accordarsi con Sanderson. Ma il sig. Sanderson era in colpa e non merita alcun risarcimento per danni, ha detto.

“L’ha colpita. Le ha fatto del male. Vuole 3 milioni di dollari per quello”, ha detto il signor Owens.

Durante il processo presso la terza corte distrettuale di Park City, la giuria ha ascoltato periti, membri della famiglia, Mr. Sanderson e la signora La testimonianza è stata ascoltata da Paltrow.

Durante la sua testimonianza, il sig. Sanderson, la fuori controllo Ms. La Paltrow ha detto di aver sentito un “urlo agghiacciante” prima di avventarsi sulla sua schiena, stendendolo e provocandogli una commozione cerebrale. L’unica persona che ha testimoniato come testimone del confronto è stato il sig. Un’amica di Sanderson ha detto di aver visto Ms. Paltrow sprofondare in lui.

Dopo l’incidente, il sig. Sanderson ha detto che la sua attenzione e le sue capacità comunicative erano compromesse. Alcuni membri della sua famiglia hanno detto che la sua personalità è cambiata dopo l’incidente, passando dall’essere una persona socievole e attiva a qualcuno che non usciva e faticava a controllare la sua frustrazione e agitazione.

“Il mio rapporto con la mia famiglia è molto difficile”, ha detto Mr. Sanderson ha detto. “C’è qualcosa che non va nella mia essenza e lo porto sul tavolo con loro, e la comunicazione non è così fluida. È stato molto difficile, non c’erano dubbi e mi hanno detto che stavano osservando alcuni cambiamenti.

Sig. Gli avvocati di Sanderson hanno chiamato testimoni esperti che hanno testimoniato che la collisione con la signora Paltrow ha causato danni cerebrali. Altri testimoni esperti chiamati dal querelante hanno anche testimoniato che le lesioni alle costole della signora Paltrow si sarebbero verificate solo se lei lo avesse urtato e fosse caduta sopra di lui.

Foto: Rick Bomer-Pool/Getty Images



Gli avvocati dell’attrice hanno chiamato i propri testimoni esperti, che erano Mr. Ha detto che i sintomi neurologici di Sanderson sono antecedenti all’incidente e non erano il risultato della collisione del 2016. Sig. Anche altri testimoni esperti della difesa hanno affermato che la signora Paltrow non doveva cadere su Sanderson per rompergli le costole.

Durante la sua testimonianza, la signora Paltrow ha affermato di non aver tenuto comportamenti pericolosi. Sig. Ha testimoniato che stava scendendo dal pendio quando ha sentito due sci scivolare tra di lei prima di cadere a terra con Sanderson.

“Il signor Sanderson mi ha sicuramente battuto sul tempo, questa è la verità”, ha detto la signora Paltrow.

Sig. L’avvocato di Sanderson ha interrogato la signora Paltrow sulla sua domanda riconvenzionale, dicendo che il sig. Sanderson ha chiesto come questo le abbia impedito di godersi una vacanza costosa.

“Beh, ho perso mezza giornata sciando”, ha detto la signora Paltrow.

Scrivi a Joseph de Avila a joseph.deavila@wsj.com