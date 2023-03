Scream VI Scares Of Creed III, 65 con apertura da record – The Hollywood Reporter

Urlo VI Ha vinto $ 44,5 milioni al botteghino da 3.675 sale, abbastanza buono da vincere il fine settimana.

Il film Paramount e Spyglass – che ha ottenuto ottime uscite e un CinemaScore B + – è stato alimentato da spettatori di età compresa tra 18 e 34 anni, in particolare tra 18 e 24 anni. La composizione di genere era uguale.

Sabato, il 32 percento del traffico totale Urlo VIseguito dal 24%. Credo IIISecondo Ent Intelligence.

scorso grido Il film, in uscita nel gennaio 2022, ha aperto a $ 30 milioni a livello nazionale in una proiezione impressionante nell’era della pandemia. Il più grande lancio del franchise in Nord America è avvenuto negli anni 2000 Urlando 3 ($ 34,7 milioni), non aggiustato per l’inflazione.

Urlo VI, che dovrebbe costare 33 milioni di dollari prima della commercializzazione, segue i sopravvissuti della puntata dello scorso anno mentre lasciano Woodsboro per New York City. Sfortunatamente, il minaccioso assassino Ghostface non è molto indietro. Matt Pettinelli-Olfin e Tyler Gillette, che gestiscono Radio Silence Productions insieme a Chad Villella, tornano alla regia.

Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Jenna Ortega, Hayden Panettiere e Courteney Cox si uniscono ai nuovi proprietari Dermot Mulroney, Jack Champion, Henry Czerny, Liana Liberato, Devyn Nekoda, Tony Seavlori, Jorash Weavori, Jorash Weavori, Jorase Weavori e altri hanno agito.

MGM e Michael B. Giordani Credo III Arrivando a un forte numero 2, incassando $ 27,2 milioni da 4.007 location, un rispettabile calo del 53% e superando $ 100 milioni al botteghino nazionale in soli 10 giorni. Il film si è concluso domenica con un incasso nazionale di 101,4 milioni di dollari.

Entrambi Urlo VI E Credo III Il dinosauro fantascientifico di Sony vacilla dappertutto 65Con recensioni negative e un CinemaScore C + (il film era migliore del previsto, ma quelle aspettative non erano grandiose all’inizio) è arrivato terzo con $ 12,3 milioni da 3.405 sale.

65 E Urlo VI Suonano per lo stesso pubblico Urlo VI prevalere. Credo III Attira sul ring grandi e piccini.

Movimento Un posto tranquillo Scrittori Scott Beck e Brian Woods65 Adam Driver interpreta un astronauta che si schianta su un pianeta misterioso e si rende conto di essere scomparso sulla Terra 65 milioni di anni fa. Con una sola possibilità di salvezza, l’unico sopravvissuto, interpretato da Mills e Ariana Greenblatt, deve attraversare un paesaggio sconosciuto infestato da dinosauri e altre pericolose bestie preistoriche in una lotta per la sopravvivenza.

La produzione del film della Sony è costata 45 milioni di dollari ed è stata cofinanziata da Prone Studios e TSG.

La terza uscita nazionale del fine settimana è la commovente commedia sportiva di Focus Features Campioni, con Woody Harrelson nei panni di un allenatore di basket di una lega minore a cui è stato ordinato dal tribunale di gestire un gruppo di giocatori disabili. Il film è basato sul pluripremiato film spagnolo del 2018 CampioniÈ stato distribuito dalla Universal Pictures International.

Campioni Ha incassato 5,2 milioni di dollari in 3.030 sale e ha ottenuto un CinemaScore al sesto posto. Oltre il 60% degli acquirenti di biglietti ha più di 35 anni, con il 21% sopra i 55.

12 marzo, 7:10: Aggiornato con i totali rivisti.