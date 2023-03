Mercati asiatici, Silicon Valley Bank, Crypto

42 minuti fa

Il presidente Joe Biden ha twittato che i regolatori statunitensi hanno raggiunto un “accordo” su questioni relative alla Silicon Valley Bank e alla Signature Bank.

“Il popolo americano e le imprese americane possono fidarsi che i loro depositi bancari saranno lì quando ne avranno bisogno”, ha detto in un thread su Twitter.

“Mi impegno a ritenere pienamente responsabili i responsabili di questo pasticcio e a continuare i nostri sforzi per rafforzare la supervisione e la regolamentazione delle grandi banche in modo da non trovarci mai più in questa posizione”, ha scritto Biden in un tweet.

– Jihye Lee