La condanna di Adnan Syed è stata ripristinata. La ragione? Ingrandire.

Grazie a un raro ricorso presentato direttamente dalla famiglia di Hae Min Lee, la Corte d’Appello del Maryland Ha ripristinato la pena Adnan Syed, il suo ex ragazzo e il vero colpevole dietro il crimine.

La nuova sentenza è principalmente procedurale, il che significa che non influenzerà l’esito finale del caso di Syed, che punta verso un’altra decisione a suo favore.

Tuttavia, può essere un utile promemoria per i tribunali affinché diano priorità ai diritti delle vittime, anche nei casi in cui sembra essersi verificata una condanna errata.

All’osservatore medio, può sembrare che Syed sia uscito di prigione da molto tempo. Il materiale della rivoluzionaria prima stagione Cont La sua condanna per l’omicidio del 1999 della sua ex fidanzata Lee è stata finalmente rilasciata nel settembre 2022. Dopo una revisione del caso speciale condotta in parte dall’ufficio del procuratore di Baltimora, sono emerse nuove prove, tra cui due nuove prove. I sospetti hanno espresso ragionevoli dubbi sul suo processo e sulla sua condanna. I pubblici ministeri hanno ritirato tutte le accuse contro Syed pochi giorni dopo.

Le circostanze che hanno portato all’assoluzione di Syed, tuttavia, sono state molto insolite, arrivando solo dopo anni di appelli esauriti e, infine, una nuova revisione del caso derivante da uno sforzo più ampio per realizzare le tanto necessarie riforme del sistema di giustizia penale di Baltimora e delle pratiche di condanna. La situazione è così insolita, infatti, che sembra aver portato a un’eccezione molto insolita: alla famiglia della vittima non è stato concesso quasi tempo per prepararsi al processo.

Il fratello di Hae Min, Young Lee, che funge da avvocato della vittima, ha ricevuto solo un giorno di preavviso per prepararsi al processo, che includeva l’organizzazione del viaggio da e per Baltimora. Come ivi dichiarato DECISIONE DI APPELLOIl tribunale di grado inferiore inizialmente pensava che Lee avrebbe partecipato tramite il collegamento Zoom, ma a quanto pare Lee ha accettato di partecipare all’udienza tramite Zoom perché non era disposto a partecipare di persona.

“Non ho mai sentito parlare della famiglia della vittima contattata il giorno prima”, ha detto l’ex avvocato di Brooklyn Julie Rendelmann Vox ha detto. “Di solito li informiamo in anticipo di eventuali problemi che sorgono. Vengono seguiti attraverso il processo prima che abbia luogo l’indagine.

Lee “voleva più tempo perché voleva avere l’opportunità di parlare con il suo avvocato e ottenere una migliore comprensione di quali fossero le prove”, ha detto. “Ma non è riuscito a farlo in tempo e invece, all’ultimo minuto, ha ricevuto una chiamata Zoom. Quindi la domanda era se fosse sufficiente il preavviso.

La corte ha ritenuto che n. Martedì 28 marzo, la commissione d’appello, con una decisione 2-1, ha ripristinato temporaneamente la condanna di Syed e ha annullato una precedente decisione di sgombero. Il tribunale ha sospeso la nuova decisione per 60 giorni, che non entrerà in vigore per altri due mesi, per dare al caso di Syed il tempo necessario all’accusa e alla difesa per adeguarsi al verdetto ripristinato.

In effetti, la sospensione della pena impedisce a Syed di tornare in carcere. Invece, la corte d’appello dovrà ripetere l’udienza originale di settembre sulla richiesta di rilascio, richiedendo alla famiglia della vittima di comparire di persona per l’udienza.

Rendelman ha detto a Vox che questo tipo di appello da parte della famiglia di una vittima è raro e che una sentenza del genere è rara. “Allo stesso tempo”, ha sottolineato, “è raro [not to] Ne va dato avviso alle famiglie colpite.

“Se un pubblico ministero non si mette in contatto con la famiglia e non li fa sapere in anticipo che è in arrivo un processo in cui la persona che presumibilmente ha ucciso la persona amata uscirà di prigione, è ridicolo. .”

Ha sottolineato che mentre la mozione della corte è fondamentalmente una tecnologia, solleva interrogativi sul ruolo della tecnologia nel moderno sistema di giustizia penale. “È interessante”, ha detto Rendelman, “perché siamo in un momento diverso rispetto a tre anni fa, in cui Zoom è diventato un formato accettabile per partecipare ai procedimenti giudiziari”. Tuttavia, la corte d’appello ha osservato che non solo la famiglia di Lee ha ricevuto un breve preavviso, ma tutte le altre parti interessate sono state in grado di comparire di persona, creando una situazione ingiusta.

“L’eccezione qui è che non voleva essere su Zoom e non gli è stato dato il tempo di apparire”, ha detto di Lee.

Tuttavia, il fatto che la famiglia della vittima abbia fatto appello direttamente allo stato sembra essere un punto critico per alcuni nella comunità della giustizia penale. “Questo è un caso in cui i difensori dei diritti delle vittime vogliono espandere i diritti che già hanno nel nostro sistema di giustizia penale”, ha detto il professore dell’Università del Maryland Doug Colbert, uno degli avvocati originali di Syed. WMAR ha detto Prima di un’udienza di febbraio sull’appello. “Dicono che una vittima di un crimine dovrebbe avere essenzialmente gli stessi diritti e lo stesso ruolo di un avvocato”. Ha descritto qualsiasi sentenza a favore della famiglia di Lee come “straordinaria”.

Ma Rendelman sottolinea che la famiglia di Lee non ha chiesto molto potere. “Non chiedono alcun controllo sul risultato; Devono essere presenti per questo e hanno il diritto di farlo. La legge non richiede loro di avere voce in capitolo su ciò che accade. È la legge che devono rispettare.

“I governanti si chiedono se le vittime debbano avere voce in capitolo così ampia su ciò che accade in un procedimento penale. Ma quelli dall’altra parte hanno molto successo perché la loro posizione è che i diritti delle vittime dovrebbero essere rispettati, soprattutto in un caso come questo, dove hanno perso un familiare da 20 anni e vogliono trasparenza. Come procede l’indagine”.

Poiché l’accusa ha già deciso di ritirare tutte le accuse contro Syed, è probabile che nulla cambi la decisione finale del nuovo processo di ribaltare la sua condanna. Infatti, questa udienza, per quanto rara, difficilmente farà notizia a meno che le famiglie coinvolte non siano di altissimo profilo.

“Il giornale non sarebbe stato fatto senza di esso [related to] Adnan Syed”, ha detto Rendelman. “Indipendentemente dal caso, la famiglia di ogni vittima dovrebbe essere trattata con lo stesso rispetto”.