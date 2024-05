I comitati della Camera dovrebbero considerare di disprezzare Garland poiché Biden insiste sul privilegio sui documenti

Washington- Due commissioni della Camera a guida repubblicana prenderanno in considerazione giovedì una mozione di oltraggio del Congresso contro il procuratore generale Merrick Garland per aver violato una richiesta di registrazioni audio dal caso di documenti riservati contro il presidente Biden.

Giovedì mattina, il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che avrebbe affermato il privilegio dell’esecutivo presidenziale sui documenti, aggiungendo una nuova svolta alla sua disputa con il Congresso.

Le commissioni Giustizia e sorveglianza della Camera hanno portato avanti una risoluzione di oltraggio contro il dipartimento che si è rifiutato di consegnare l’audio dell’intervista dell’ottobre 2023 dell’ex procuratore speciale Robert Hurr al presidente, che il sig. È arrivato come parte di un’indagine su Biden. Gestione di documenti riservati.

Hurr ha completato l’indagine durata un anno mesi fa, pubblicando un rapporto tanto atteso a febbraio. Sebbene il rapporto Hur alla fine abbia dato ragione al presidente, includeva alcune conclusioni molto importanti. gruppi Avvocato Dipartimento di Giustizia per la registrazione audio e altro materiale dell’udienza.

Biden insiste sui privilegi

In una lettera ai leader dei comitati ottenuta da CBS News, un alto funzionario del Dipartimento di Giustizia, Mr. Biden ha rivelato di aver confermato la proprietà esecutiva nei nastri delle interviste di Her al presidente e al ghostwriter del suo libro. Tale affermazione è arrivata su raccomandazione del Dipartimento di Giustizia, che oggi ha esortato i gruppi a “evitare conflitti inutili e giustificati” nel votare per avanzare la mozione di disprezzo.

“Sebbene la nostra cooperazione con il Congresso sia straordinaria, abbiamo anche la responsabilità di proteggere la riservatezza dei file delle forze dell’ordine la cui divulgazione potrebbe influenzare le indagini future”, ha scritto giovedì il vice procuratore generale Carlos Uriarte. “Dobbiamo tracciare una linea che protegga il Dipartimento del Procuratore Generale da un’indebita influenza politica e protegga le nostre politiche, il nostro lavoro nelle forze dell’ordine e le persone che lo fanno lavorano in modo indipendente”.

Il Dipartimento di Giustizia sostiene che Hurr ha compiuto “sforzi sostanziali” per rispondere alle richieste di informazioni e materiali delle commissioni del Congresso a seguito di un’indagine sulla gestione dei documenti riservati da parte del presidente. Le registrazioni audio ora sono problematiche.

I leader del comitato andarono avanti, sostenendo che le registrazioni audio erano “fondamentali per la nostra indagine sulla conservazione intenzionale di documenti riservati da parte del presidente Biden e sulla sua idoneità a diventare presidente degli Stati Uniti”.

“Ci devono essere delle conseguenze per il rifiuto di rispettare le legittime citazioni del Congresso, e riterremo il procuratore generale Garland un disprezzo del Congresso”, ha detto in una dichiarazione all’inizio di questa settimana il presidente del comitato di supervisione James Comer, un repubblicano del Kentucky.

I rapporti delle commissioni descrivono come hanno presentato audio e altri documenti per determinare “se vi siano motivi sufficienti per redigere articoli di impeachment contro il presidente Biden”, sostenendo che i mandati di comparizione emessi al Dipartimento di Giustizia facevano parte dell’inchiesta di impeachment della Camera.

“Il dipartimento non rivendica alcun privilegio costituzionale o statutario per trattenere questo materiale”, affermano i rapporti. “Il mancato rispetto completo delle citazioni in giudizio dei comitati ha impedito l’indagine sui risultati investigativi del procuratore speciale Hur e l’indagine di impeachment dei comitati sulla conservazione e divulgazione di materiale riservato da parte del presidente.

I rapporti sostenevano che le registrazioni audio dell’intervista avevano “alto valore probatorio”, affermando che le trascrizioni “non riflettevano un contesto verbale importante come il tono o la durata, o un contesto non verbale come le pause o la velocità del discorso”.

Ma l’affermazione del presidente dei privilegi esecutivi aggiunge una nuova dinamica al mix. Da CBS News Sig. Secondo un’altra lettera del procuratore generale a Biden, la base giuridica proveniva dall’ufficio di consulenza legale del Dipartimento di Giustizia e Garland era d’accordo.

“I requisiti dei comitati non sono sufficienti a controbilanciare gli effetti dannosi che la produzione dei documenti avrebbe sull’integrità e sull’efficienza di simili indagini future delle forze dell’ordine”, ha scritto Garland in una lettera al presidente datata 15 maggio. Chiedo rispettosamente di confermare i privilegi amministrativi sui documenti citati in giudizio.

Il procuratore generale ha scritto che temeva che la consegna dei nastri avrebbe rischiato di minare la cooperazione dei testimoni nei processi futuri. L’ufficio legale della Casa Bianca ha sostenuto che se i leader del partito repubblicano avessero ottenuto i documenti, avrebbero “distorto” e “distorto” i documenti per “scopi politici di parte”.

“È inappropriato richiedere al ramo esecutivo materiale così delicato e costituzionalmente protetto per le forze dell’ordine perché si vuole manipolarlo per un possibile guadagno politico”, ha scritto giovedì il consigliere della Casa Bianca Edward Siskel.

Giovedì, con i ricarichi, i comitati voteranno per avviare i passi per tenere Garland in disprezzo del Congresso, una grande escalation di avanti e indietro finora. Se la questione viene sollevata al di fuori delle commissioni, verrà portata all’esame dell’intero consiglio.

Tale risoluzione ordina al presidente della Camera Mike Johnson di certificare che Garland ha sfidato il mandato di comparizione e di portare avanti la questione con il procuratore americano a Washington, il che è altamente improbabile.

Se la camera controllata dal GOP votasse per disprezzare Garland, sarebbe l’ultimo di una breve lista di membri del gabinetto ad affrontare la stessa sorte. Nel 2012, l’ex procuratore generale Eric Holder è stato disprezzato e nel 2019 l’ex procuratore generale Bill Barr. Ma nessuno dei due ha dovuto affrontare accuse penali da parte della propria magistratura.

Il rapporto Hur

In un rapporto di 345 pagine pubblicato a febbraio, Mr. Il procuratore speciale ha osservato che la condotta del presidente rappresentava un “serio rischio per la sicurezza nazionale”, ma ha stabilito che perseguire accuse penali “non era un rimedio appropriato”. Sig. La prova che Biden abbia violato la legge non è stata dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio, ha concluso alla fine Harr.

Tuttavia, il rapporto di Harin includeva una serie di osservazioni sulla memoria del presidente che sono diventate foraggio per l’opposizione repubblicana nelle settimane successive alla sua pubblicazione. Quando suo figlio Beau Biden morì, Mr. Una trascrizione dell’intervista mostra che il presidente ha faticato a identificare l’anno, ma ha nominato correttamente il mese e la data.

Come testimoniato A marzo, davanti alla commissione Giustizia della Camera, ha dovuto affrontare critiche da entrambi gli schieramenti. All’epoca, i repubblicani dissero che Mr. Sostenevano che la decisione di non raccomandare accuse contro Biden era la prova di un sistema giudiziario a due livelli basato sulle accuse secondo cui Trump conservava materiale riservato. L’ex procuratore speciale Mr. I democratici hanno criticato il ricordo di Biden definendolo impreciso e non necessario.

“Non spetta a me valutare quali informazioni il Congresso dovrebbe o non dovrebbe avere”, ha detto Harr quando gli è stato chiesto se il Congresso dovesse avere accesso ai documenti. “Le registrazioni audio sono ovviamente parte delle prove che ho considerato nel giungere alla mia conclusione”, ha detto.

