Putin in Cina: Xi Jinping accoglie il presidente russo

PECHINO (AP) – Il presidente cinese Xi Jinping ha accolto giovedì il presidente russo Vladimir Putin all’inizio di una visita di Stato di due giorni. Un nuovo attacco In Ucraina, ciò sottolinea lo stretto rapporto tra i leader autocratici.

Dopo l’alba di Putin, Xi è stato accolto con tutti gli onori militari nella Grande Sala del Popolo, la grande sede dell’assemblea legislativa cerimoniale che si trova in piazza Tiananmen, nel cuore della capitale, Pechino.

Al successivo incontro, Xi si è congratulato con Putin per la sua elezione Quinto mandato Ha segnato il 75° anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra l’ex Unione Sovietica e la Repubblica popolare cinese nel 1949, dopo che salirono al potere durante una guerra civile. Putin non deve affrontare un’opposizione credibile alle elezioni presidenziali e, come Xi, non è da meno. Pubblicare eventuali piani per potenziali successori.

Xi ha affermato che i due paesi stanno sviluppando le loro relazioni come “buoni vicini, buoni amici, buoni partner”, secondo l’emittente statale CCTV, facendo eco al loro impegno per una relazione “senza limiti” che la Russia firmerà integralmente entro il 2022. Invasione dell’Ucraina.

Da allora, la Russia è diventata economicamente dipendente dalla Cina poiché le sanzioni occidentali hanno tagliato l’accesso a gran parte del sistema commerciale internazionale.

L’agenzia di stampa statale russa RIA-Novosti ha citato Putin che ha affermato che le relazioni Russia-Cina “non sono dirette contro nessuno”. Oggi la nostra cooperazione negli affari mondiali è uno dei principali fattori stabilizzanti sulla scena internazionale.

Putin ha elogiato la sua iniziativa “One Belt One Road”, che mira a costruire strade, porti, centrali elettriche e altre infrastrutture per collegare la Cina con i suoi vicini e assorbire la produzione industriale cinese in un momento di calo della domanda interna.

Il presidente russo Vladimir Putin presiede con i membri del suo nuovo gabinetto al Cremlino di Mosca, Russia, martedì 14 maggio 2024. FILE – Il presidente cinese Xi Jinping parla durante un brindisi durante una cena di stato al Palazzo dell’Eliseo a Parigi, lunedì 6 maggio 2024. Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che il suo regime è pronto per i colloqui sul conflitto in Ucraina. Una visita mediatica a Pechino, un alleato che ha sostenuto Mosca nell’invasione su vasta scala del suo vicino. (AP, file tramite Ludovic Marin, Poole)

“Oggi la nostra cooperazione negli affari mondiali è uno dei principali fattori di stabilizzazione sulla scena internazionale”, ha affermato Putin. Il rapporto non fa menzione della guerra in Ucraina, che ha ucciso decine di migliaia di persone e senza una soluzione all’orizzonte.

Prima della visita, Putin ha dichiarato in un’intervista ai media cinesi che il Cremlino era pronto a tenere colloqui sul conflitto in Ucraina. “Siamo pronti al dialogo sull’Ucraina, ma tali colloqui devono tenere conto degli interessi di tutti i paesi coinvolti nel conflitto”, ha detto Putin all’agenzia di stampa ufficiale Xinhua.

Il viaggio del leader russo avviene mentre le forze del suo paese lanciano un’offensiva nella regione di Kharkiv, nel nord-est dell’Ucraina, iniziata la scorsa settimana con la più significativa incursione al confine dall’inizio dell’invasione su vasta scala, costringendo quasi 8.000 persone a fuggire dalle proprie case.

La guerra, durata due anni, è entrata in una fase critica per l’esercito ucraino, con gli sforzi di Mosca per sfruttare le sue conquiste nella vicina regione di Donetsk. In attesa di nuovi articoli Missili antiaerei e proiettili di artiglieria dagli Stati Uniti.

“Non ci siamo mai rifiutati di negoziare”, ha detto Putin, secondo Xinhua. “Vogliamo una soluzione globale, stabile ed equa a questo conflitto attraverso mezzi pacifici. Siamo pronti al dialogo sull’Ucraina, ma tali colloqui devono tenere conto degli interessi di tutti i paesi coinvolti nel conflitto, compreso il nostro.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha affermato che il ripristino dell’integrità territoriale dell’Ucraina includerebbe il ritiro delle truppe russe, il rilascio di tutti i prigionieri, un processo per i responsabili dell’aggressione e garanzie di sicurezza per l’Ucraina.

La Cina afferma di assumere una posizione neutrale nel conflitto, ma ha sostenuto le affermazioni di Mosca secondo cui la Russia è stata provocata dall’Occidente ad attaccare l’Ucraina, nonostante Putin abbia pubblicamente dichiarato il suo attacco ai confini secolari della Russia.

Putin ha incolpato l’Occidente per il fallimento dei colloqui nelle prime settimane di guerra e ha elogiato il piano di pace della Cina per l’Ucraina, che consentirebbe a Mosca di consolidare le sue conquiste territoriali.

“Pechino propone misure pratiche e costruttive per raggiungere la pace minimizzando l’impatto negativo del conflitto sull’economia globale ed evitando la continua escalation di interessi acquisiti e tensioni”, ha affermato.

Una proposta cinese respinta dall’Ucraina e dall’Occidente nel 2023 potrebbe “gettare le basi per un processo politico e diplomatico che tenga conto delle preoccupazioni di sicurezza della Russia e contribuisca a raggiungere una pace stabile e a lungo termine”, ha affermato Putin.

Il Cremlino ha affermato in un comunicato che durante i colloqui di questa settimana, Putin e il presidente cinese Xi Jinping “discuteranno in dettaglio una gamma completa di questioni relative al partenariato globale e alla cooperazione strategica, e determineranno nuove direzioni per l’ulteriore sviluppo della cooperazione”. Russia e Cina e vi è un ampio scambio di opinioni sulle questioni internazionali e regionali più urgenti.

Martedì, parlando alla camera alta del parlamento russo, il ministro degli Esteri Sergei Lavrov ha affermato che Mosca e Pechino sono “oggettivamente interessate a mantenere la nostra leadership negli sforzi per stabilire un ordine mondiale più giusto e democratico”.

“La Russia e la Cina non sono le sole nei loro sforzi per riformare un sistema internazionale e stabilire un ordine globale multilaterale”, ha affermato.

“Il duetto di Mosca e Pechino gioca un importante ruolo di equilibrio negli affari mondiali”, ha osservato Lavrov, aggiungendo che “l’imminente visita del presidente russo (in Cina) rafforzerà il nostro lavoro congiunto”.

Mosca ha sviluppato legami sempre più stretti con Pechino. Mentre la guerra si trascinava per il terzo anno, ha dirottato la maggior parte delle sue esportazioni di energia verso la Cina e ha fatto affidamento sulle aziende cinesi per importare componenti ad alta tecnologia per le industrie militari russe per evitare le sanzioni occidentali.

Anche i legami militari tra Russia e Cina si sono rafforzati. Negli ultimi anni hanno tenuto una serie di esercitazioni di guerra congiunte, comprese esercitazioni navali e pattugliamenti di bombardieri a lungo raggio sul Mar del Giappone e sul Mar Cinese Orientale. Anche forze di terra russe e cinesi sono state inviate al confine dell’altro Paese per esercitazioni congiunte.

La Cina rimane un mercato chiave per l’esercito russo, mentre espande notevolmente le sue industrie di difesa nazionali, compresa la costruzione di portaerei e sottomarini nucleari.

Putin ha precedentemente affermato che la Russia condivide tecnologie militari altamente sensibili con la Cina, il che l’ha aiutata ad aumentare significativamente le sue capacità di difesa. Nell’ottobre 2019, ha indicato che la Russia stava aiutando la Cina a sviluppare un sistema di allarme rapido per rilevare i lanci di missili balistici, un sistema che includeva radar e satelliti terrestri che solo la Russia e gli Stati Uniti possedevano.

Bodeen riferisce da Taipei.