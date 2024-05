Rilasciato il programma NFL 2024: aggiornamenti in tempo reale prima dell’annuncio completo di stasera

Con il draft NFL terminato, è tempo per un ultimo grande evento della stagione NFL: rivela il programma NFL 2024. Dopo molta suspense ovunque Ufficiale La data in cui la lega abbandonerà l’intero programma della stagione NFL 2024-25 è stata finalmente confermata. La rivelazione del programma della NFL avrà luogo stasera, 15 maggio alle 20:00 ET. Il programma completo può essere rivelato questa sera su NFL Network ed ESPN2, poiché ciascuna rete anticipa una o due partite della stagione in cui i propri canali le trasmetteranno. Ecco tutto ciò che devi sapere sui modi per rivelare il programma NFL 2024.