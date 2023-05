I repubblicani di estrema destra si preparano alla “guerra” mentre i colloqui sul tetto del debito progrediscono

La maggior parte dei parlamentari non direttamente coinvolti nei negoziati si è recata nei propri distretti per la settimana di vacanza del Memorial Day, ma Mr. Hanno cercato di fare pressione su McCarthy. Abolire ulteriori fondi per l’Agenzia delle Entrate, tagliare i crediti d’imposta sull’energia pulita e rimborsare i fondi non spesi per combattere il Covid-19.

I critici dei termini dell’accordo non ne conoscono i dettagli, sig. McCarthy ha detto, e i negoziatori repubblicani sono fermi nella loro richiesta di imporre requisiti di lavoro più severi sui programmi della rete di sicurezza sociale come parte dell’accordo.

“Nessuna possibilità. Non succederà”, ha detto venerdì ai giornalisti il ​​rappresentante Garrett Graves, repubblicano della Louisiana e uno dei negoziatori, sulla possibilità di ritirare la richiesta di lavoro.

Ma questo potrebbe non essere sufficiente per i membri della House Freedom Caucus.

“Se i requisiti di lavoro sono al centro di un ‘accordo’, non dovrebbe esserci alcun accordo”, ha scritto su Twitter il rappresentante Chip Roy, repubblicano del Texas e membro del caucus. “Parla di una linea sbagliata.”

Sig. Bishop ha minacciato una “guerra” legislativa contro l’accordo se fosse poco più di un aumento “pulito” del tetto del debito che avrebbe tolto la questione dal tavolo dopo le elezioni del 2024.