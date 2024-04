Il crollo della California Highway 1 lascia 2.000 turisti bloccati

Il portavoce della Caltrans, Kevin Drabinski, ha detto che i funzionari hanno stabilito che il danno era abbastanza grave da chiudere l'autostrada agli automobilisti sabato pomeriggio.

“Caltrans sapeva che avevamo perso una parte della corsia in direzione sud e che era necessaria la chiusura completa della Highway 1”, ha affermato il Sig. Tropinski ha detto.

Sig. – ha aggiunto Drabinski.

Si ritiene che i visitatori che hanno attraversato la zona siano tra quelli rimasti bloccati Il più bello del mondo Durante le vacanze di Pasqua ha dovuto dormire in rifugi temporanei con una capacità del 75%, ha spiegato il sig. Ha detto Pasculli. Altri hanno soggiornato in alberghi locali, bed and breakfast e campeggi, mentre altri hanno dormito in macchina, ha aggiunto.

Un altro convoglio è previsto per lunedì mattina se l'equipaggio non riuscirà a raggiungere tutti entro domenica sera, ha detto.