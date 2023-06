Il governo federale esorta i consumatori a smettere di usare le salviette per neonati al papavero richiamate dopo ulteriori decessi

New York

Martedì la Commissione per la sicurezza dei prodotti di consumo degli Stati Uniti ha esortato i genitori e gli operatori sanitari a smettere di usare Boppy Newborn Loungers, un cuscino per neonati, dopo la morte di due bambini a seguito del massiccio richiamo dell’agenzia nel 2021.

I prodotti richiamati da The Poppy Company di Golden, Colorado, includono Poppy Original Newborn Loungers, Poppy Preferred Newborn Loungers e Poppy Born Kids Poppy Newborn Loungers.

C’erano oltre 3 milioni di lettini neonati Richiamato nel settembre 2021 Dopo che otto bambini sono morti a causa dell’uso del prodotto. I decessi sono avvenuti tra dicembre 2015 e giugno 2020.

Il CPSC ha avvertito che esiste il rischio di soffocamento se i bambini vengono fatti rotolare, spostati o posizionati nel lettino in modo da ostacolare il soffocamento, o se i bambini fanno rotolare il lettino su una superficie esterna come il cuscino di un adulto. .

In seguito al richiamo, un altro bambino nell’ottobre 2021 è soffocato ed è stato messo sul divano a dormire e poi rannicchiato sotto il cuscino di un adulto vicino. Un altro bambino, adagiato su un lettino neonato in un letto per adulti con genitori e letti morbidi, è stato trovato morto nel salone nel novembre dello stesso anno. La causa della morte non è stata determinata, ha detto l’agenzia.

Il CPSC ha affermato che le lounge appena nate non sono più legali per la vendita da quando sono state richiamate. Tuttavia, l’agenzia e Poppy hanno inviato più richieste al Marketplace di Facebook e ad altri marketplace online per rimuovere i prodotti richiamati che continuano a essere venduti sui loro siti.

Elencare i prodotti richiamati in vendita su un mercato online o vendere o donare il prodotto richiamato in qualsiasi altro modo è illegale, ha affermato la società. I consumatori dovrebbero smettere di usare i lettini per neonati richiamati e contattare The Poppy Company per istruzioni su come smaltire il prodotto e ricevere un rimborso.

L’agenzia ha raccomandato che il posto migliore per far dormire un bambino sia su una superficie solida e piana in una culla, culla o cortile. Ha affermato che i genitori e gli operatori sanitari non devono posizionare coperte, cuscini, paracolpi imbottiti o altri oggetti vicino a un bambino che dorme e devono sempre posizionare i bambini sulla schiena.