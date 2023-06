La SEC degli Stati Uniti ha citato in giudizio la piattaforma di criptovalute Coinbase un giorno dopo aver fatto causa a Binance

NEW YORK, 6 giugno (Reuters) – Martedì la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha fatto causa a Coinbase (COIN.O), accusando la più grande piattaforma di criptovalute statunitense di operare illegalmente dopo aver fallito la registrazione come exchange.

Il secondo caso della SEC contro un importante scambio di criptovalute in due giorni segue la causa contro il più grande scambio di criptovalute del mondo Finance e il fondatore Changpeng Zhao.

Le due cause civili fanno parte di uno sforzo del presidente della SEC Gary Gensler per affermare la giurisdizione sui mercati delle criptovalute, che martedì ha nuovamente definito un investimento “Wild West”, e aumentare la fiducia degli investitori nei mercati dei capitali.

“I mercati delle criptovalute stanno minando quella fiducia, e dirò questo: sta minando i nostri mercati dei capitali in generale”, ha detto Gensler alla CNBC.

Le società di criptovaluta, inclusa Coinbase, hanno affermato che le regole della SEC non sono chiare e che il regolatore va oltre enfatizzando la supervisione del loro settore.

Paul Grewal, consigliere generale di Coinbase, ha dichiarato in una dichiarazione che la società continuerà a operare come al solito e “esprime il suo impegno per la conformità”.

Dieci stati degli Stati Uniti Guidato dalla California Accusano anche Coinbase di violare le leggi sui titoli nel suo programma di ricompense per lo staking.

Le azioni della società madre di Coinbase, Coinbase Global Inc, sono scese di $ 6,42, o del 10,9%, a $ 52,29 nel trading di mezzogiorno, dopo essere scese fino al 20,9%.

Secondo la società di dati Nansen, i clienti di Coinbase hanno ritirato più di 57 milioni di dollari entro poche ore dal deposito alla SEC.

Grafica Reuters

Tredici risorse crittografiche

In una denuncia presentata al tribunale federale di Manhattan, la SEC ha affermato che Coinbase ha operato come intermediario nelle transazioni crittografiche almeno dal 2019, guadagnando miliardi di dollari evitando i requisiti di divulgazione per proteggere gli investitori.

La SEC ha affermato che Coinbase ha scambiato almeno 13 criptovalute che devono essere titoli registrati, inclusi token come Solana, Cardano e Polygon.

Una rappresentazione della criptovaluta è vista davanti al logo Coinbase in questo grafico preso il 4 marzo 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustrazione/File Foto

Fondata nel 2012, Coinbase ha recentemente servito più di 108 milioni di clienti e si è conclusa a marzo con 130 miliardi di dollari in criptovalute e fondi dei clienti in bilancio. Le transazioni hanno generato il 75% dei suoi 3,15 miliardi di dollari di entrate nette lo scorso anno.

Nel suo programma di ricompense per lo staking, che ha circa 3,5 milioni di clienti, Coinbase raccoglie risorse crittografiche e le utilizza per supportare l’attività sulla rete blockchain.

Gli stati focalizzati sul programma includono Alabama, Illinois, Kentucky, Maryland, New Jersey, South Carolina, Vermont, Washington e Wisconsin. New Jersey È stata inflitta una multa Coinbase $ 5 milioni per la vendita di titoli non registrati.

“Le regole non possono essere ignorate”

Il deposito della SEC di martedì chiede sanzioni civili, guadagni illeciti e provvedimenti ingiuntivi. La SEC ha avvertito Coinbase a marzo che potrebbero arrivare addebiti.

“Non puoi ignorare le regole solo perché non ti piacciono o vuoi qualcosa di diverso”, ha detto in una dichiarazione il capo dell’applicazione della SEC Gurbir Grewal.

Il giro di vite di Gensler sulle criptovalute ha spinto il settore ad aumentare la conformità, impilare i prodotti ed espandersi al di fuori del paese.

Christine Smith, CEO del gruppo commerciale Blockchain Association, ha respinto gli sforzi di Gensler per supervisionare il settore.

“Speriamo che i tribunali dimostreranno che il presidente Gensler ha torto a tempo debito”, ha detto.

Nel caso Binance, la SEC ha affermato di aver gonfiato i volumi degli scambi, dirottato i fondi dei clienti, raggruppato in modo improprio le attività, non è riuscito a tenere i clienti statunitensi facoltosi fuori dalla sua piattaforma e ha ingannato i clienti sulle sue normative.

Finanza Ha promesso si è fortemente opposto alla causa e ha affermato che la causa riflette il “rifiuto ingiusto e consapevole” della SEC di fornire chiarezza e guida all’industria delle criptovalute.

L’attrito di Coinbase con Gensler risale al 2021, quando la SEC ha minacciato di citare in giudizio Coinbase se avesse consentito agli utenti di guadagnare interessi prestando asset digitali. L’azienda ha abbandonato l’idea.

Il caso è SEC contro Coinbase Inc et al, tribunale distrettuale degli Stati Uniti, distretto meridionale di New York, n. 23-04738.

Segnalazione di Jonathan Stempel a New York; Segnalazioni aggiuntive di Hannah Long e Michelle Price a Washington, DC e Manya Saini a Bangalore; Montaggio di Jason Neely, Louise Heavens, Chisu Nomiyama e Nick Zieminski

I nostri standard: Principi di fiducia di Thomson Reuters.