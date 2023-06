L’auricolare VR di Apple ha una durata della batteria di 2 ore e costa $ 3.499

Dopo Anni di speculazione, Apple ha rilasciato ufficialmente una versione del suo visore per realtà virtuale e aumentata Chiamato Apple Vision Pro. Soprannominare il prodotto “Computer spaziale” e strategico Evitando il termine metaware, Il CEO di Apple Tim Cook ha introdotto il dispositivo Conferenza mondiale degli sviluppatori (WWDC) a Cupertino, in California.

Presentazione del cuoco Presentate varie applicazioni di Vision Pro , comprese semplici attività informatiche come la visione di film coinvolgenti, videogiochi e l’accesso a un browser web. Apple afferma che gli utenti possono controllare in modo intuitivo il dispositivo attraverso il contatto visivo e i gesti delle mani, nonché i comandi vocali.

La società prevede di trasferire centinaia di app dall’App Store iOS all’auricolare, inclusa una versione aggiornata di FaceTime che creerà un avatar del volto dell’utente e creerà una “personalità” per le videoconferenze.

Vision Pro sarà disponibile negli Stati Uniti all’inizio del 2024 e in altri paesi entro la fine del prossimo anno.

Quanto costa l’Apple Vision Pro?

Gli occhiali sono più eleganti e sottili rispetto alle cuffie concorrenti, ma presentano alcune limitazioni inerenti alla tecnologia emergente. La batteria dell’auricolare dura solo circa due Simile alla durata della batteria di ore Le popolari cuffie Meta QuestIl veicolo è ancora principalmente per le app progettate per gli schermi piatti di laptop e telefoni.

Differenza fondamentale dai concorrenti è il prezzo accattivante di Vision Pro. Apple ha confermato che l’auricolare avrà un prezzo di $ 3.499 Il prezzo attuale è di $ 999 Per il modello Meta Quest di fascia alta. La decisione è in linea con la strategia familiare di Apple di appoggiarsi alla fedeltà al marchio e offrire prodotti a prezzi più alti rispetto ai suoi concorrenti.

Il CEO di Disney, Bob Iger, ha fatto un’apparizione a sorpresa alla conferenza, annunciando che la società di media includerà la funzionalità Disney + sulle cuffie, oltre a consentire agli utenti di visitare Disney World virtuale sulle loro cuffie. .

Il più grande vincitore dell’annuncio di Apple? Software di unità

Stock per il software Unity, un 3D Società di software e giochi, 17 è aumentato % A seguito dell’annuncio di Apple che la tecnologia per videogiochi di Unity verrà utilizzata nelle cuffie Apple Vision Pro. È stato il più grande salto singolo del titolo da quando ha annunciato un’IPO nel 2020 e ha portato a una breve interruzione del trading di Unity.

“Sappiamo che esiste una comunità di sviluppatori che da anni crea incredibili app 3D”, ha affermato Susan Prescott, vicepresidente delle relazioni globali con gli sviluppatori di Apple, alla conferenza WWDC.

“Oggi siamo entusiasti di condividere che stiamo portando queste app su Vision Pro con Unity, così i giochi e le app più popolari basati su Unity possono avere pieno accesso alle funzionalità di VisionOS come Passthrough, rendering ad alta risoluzione e gesti nativi. .”

Le azioni Apple non sono state molto reattive , Solo l’1,45%. Alla chiusura del mercato dopo aver raggiunto il massimo storico del giorno precedente.

