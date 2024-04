Il jackpot del Powerball di sabato ammonta a circa 975 milioni di dollari a causa dell'assenza di vincitori del primo premio

CNN

—



Dopo che nessuno ha vinto il jackpot del Powerball di sabato, il primo premio per l'estrazione di lunedì si è avvicinato al valore di un miliardo di dollari, secondo la lotteria.

I numeri vincenti di sabato sono stati: 33, 13, 50, 12, 52 e un Powerball 23.

Il jackpot stimato di 975 milioni di dollari del Powerball nella giocata di lunedì è aumentato rispetto ai 935 milioni di dollari perché nessun biglietto corrispondeva a tutti e sei i numeri dell'estrazione di sabato sera.

Il vincitore del jackpot dell'estrazione di lunedì potrebbe ricevere il denaro in pagamenti annuali o una somma forfettaria stimata di 471,7 milioni di dollari.

Anche se l'estrazione di sabato non ha vinto il jackpot, quattro biglietti che corrispondevano ai primi cinque numeri hanno vinto 1 milione di dollari ciascuno. Quei biglietti sono stati venduti in Illinois, Louisiana, Michigan e Pennsylvania. Sito web del Powerball.

Powerball ha vinto il primo premio a gennaio, quando un singolo biglietto in Michigan ha vinto il jackpot di 842,4 milioni di dollari. Da allora ci sono state 38 estrazioni consecutive senza vincitore del jackpot Palla di potere.

Il più grande jackpot Powerball – e il più grande premio della lotteria statunitense – mai vinto $ 2,04 miliardi Con il biglietto acquistato in California nel novembre 2022 secondo la lotteria.

dal secondo al quarto posto: 1,765 miliardi di dollari (un biglietto in California; 2023); $ 1,586 miliardi (tre biglietti, 2016); e 1,08 miliardi di dollari (per biglietto in California, 2023).

Vincere il jackpot Powerball è un biglietto che abbina cinque palline bianche e una Powerball rossa. Secondo la lotteria, le probabilità di vincere qualsiasi premio nell'estrazione Powerball sono 1 su 24,9 e le probabilità di vincere il jackpot sono 1 su 292,2 milioni.

I biglietti Powerball costano $ 2 per partita e sono venduti in 45 stati, nel Distretto di Columbia, a Porto Rico e nelle Isole Vergini americane. Le estrazioni si terranno lunedì, mercoledì e sabato alle 22:59 ET a Tallahassee, in Florida.