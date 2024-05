Biden si unisce a Russia e Cina nel definire “xenofobo” il Giappone, alleato degli Stati Uniti

CNN

Il presidente Joe Biden ha definito “xenofobo” l’alleato degli Stati Uniti, il Giappone, durante una raccolta fondi a Washington, DC, mercoledì, settimane dopo aver elogiato l’alleanza USA-Giappone durante una cena di stato.

Il presidente ha fatto i commenti in un evento registrato, sostenendo che il Giappone, insieme a India, Russia e Cina, farebbero meglio a livello economico se accettassero una maggiore immigrazione.

“Sai, uno dei motivi per cui la nostra economia sta crescendo è grazie a te e a tanti altri. Perché? Perché diamo il benvenuto agli immigrati. Vediamo – il motivo – guarda, pensa – perché la Cina ristagna così gravemente nell’economia? Perché il Giappone è nei guai? Perché la Russia? Perché l’India? Perché sono razzisti. Non vogliono gli immigrati”, ha detto Biden, secondo una trascrizione ufficiale della Casa Bianca pubblicata giovedì. Un primo rapporto sulle osservazioni di Biden pubblicato dai giornalisti di Poole non includeva l’India nell’elenco dei paesi da lui menzionati.

Giovedì, l’addetta stampa Karine Jean-Pierre ha detto che il presidente stava cercando di sottolineare un punto più importante quando ha descritto il Giappone e l’India come “xenofobi”.

“Quando si tratta di chi siamo come nazione”, ha detto, “siamo una nazione di immigrati, è nel nostro DNA”, ha detto ai giornalisti sull’Air Force One, dopo che Biden ha fatto il suo “commento più ampio”. Commenti su Giappone e India.

Nonostante i commenti di Biden, ha descritto le relazioni USA-Giappone come “vitali” e “stabili”. Per quanto riguarda la possibilità che il presidente faccia o meno commenti simili, ha detto: “Dipende dal presidente”.

In precedenza, il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby aveva affermato che non vi erano contatti tra la Casa Bianca e i governi di Giappone e India.

“Il presidente Biden apprezza le competenze che apportano in tutto lo spettro su una varietà di questioni relative alla sicurezza”, ha affermato Kirby.

Biden ha definito il Giappone, la Russia e la Cina “xenofobi” durante un’intervista con una stazione radio in lingua spagnola a marzo.

“I giapponesi, i cinesi, sono razzisti, non vogliono niente, i russi, non vogliono avere persone diverse dai russi, dai cinesi o dai giapponesi”, disse all’epoca il presidente.

L’ultima critica al Giappone arriva meno di un mese dopo Ha ospitato il primo ministro giapponese Fumio Kishida Una visita di Stato quasi un anno dopo che il Presidente ha ospitato il Primo Ministro indiano Narendra Modi nella sua visita di Stato. Biden ha puntato sul miglioramento delle relazioni sia con il Giappone che con l’India come importante contrappeso alla crescente influenza globale della Cina.

Durante una cena di stato alla Casa Bianca in aprile, Biden ha affermato che il Giappone e gli Stati Uniti condividono “gli stessi valori, lo stesso impegno per la democrazia e la libertà e la dignità”.

“Oggi, senza dubbio, la nostra alleanza è in realtà più forte che mai”, ha detto Biden durante la cena.

Il Giappone è lungo ha subito una crisi demografica con effetti di vasta portata sul lavoro e sull’economia del paese. Il Giappone e altri paesi dell’Asia orientale hanno ampiamente evitato di utilizzare l’immigrazione per aumentare la propria popolazione.

I commenti del presidente arrivano mentre deve affrontare la pressione politica interna sulle sue politiche di immigrazione, in mezzo a risorse limitate per affrontare le aspre critiche da parte di immigrati e repubblicani.

Questa storia è stata aggiornata con una citazione dalla trascrizione ufficiale della Casa Bianca e rapporti aggiuntivi.

CNN Jesse Yeung contribuito a questo rapporto.