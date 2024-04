Kim Mulkey della LSU non ha voluto leggere il profilo appena pubblicato del Washington Post sulla sua carriera

Un articolo molto atteso sull'allenatore di basket femminile della LSU Kim Mulkey Pubblicato sabato Tramite il Washington Post. Piuttosto che il film di successo che Mulkey aveva sperato, il film di Kent Popp è un profilo che descrive nel dettaglio gli eventi e le persone che hanno influenzato l'allenatore di grande successo che ha vinto quattro campionati nazionali.

Il leggendario allenatore del Tennessee Pat Summitt, ad esempio, le ha dimostrato che poteva eccellere nel basket mentre cresceva una famiglia.

Mulki ha avuto fiducia nella vetta, da sempre la sua Stella Polare, e l'ha conquistata [daughter] Mackenzie era in viaggio di reclutamento quando aveva due settimane. Ha allattato il figlio neonato della coppia, Kramer, prima e dopo gli allenamenti e le partite.

Tuttavia, Mulkey insiste che non leggerà il servizio, indipendentemente dal fatto che contenga qualcosa che potrebbe essere considerato discutibile o meno.

“Sei davvero sorpreso del momento in cui è successo?” Mulkey ha detto a Holly Rowe di ESPN prima dell'incontro Sweet 16 dei Tigers con l'UCLA sabato. “Posso dirti che non l'ho letto, non sono sicuro che lo farò. Lascerò la decisione ai miei avvocati.”

Un'ora e mezza prima dell'incontro Sweet 16 della LSU, Kim Mulkey ha risposto alla pubblicazione della storia da parte del Washington Post. “Sei davvero sorpreso dal momento giusto?”pic.twitter.com/wEoYcTc51H — Front Office Sport (@FOS) 30 marzo 2024

Prima della pubblicazione dell'articolo del Washington Post, Mulki ha attirato l'attenzione dicendo che avrebbe fatto causa al giornale se avesse pubblicato informazioni false sul suo conto. L'istruttore si aspettava che il pezzo fosse sarcastico, dicendo che Bob aveva parlato con ex giocatori scontenti che avevano cose negative da dire su di lui.

Emily Nieman, che ha giocato per il Mulkey al Baylor dal 2003 al 2005, dice che voleva trasferirsi perché non si sentiva a suo agio come donna gay nel campus e perché l'allenatore si sentiva più necessario. Nieman lasciò il Baylor dopo la sua seconda stagione, ma tornò per celebrare la squadra del campionato nazionale 2005 dei Bears. Ha ringraziato Mulkey per aver avuto un'influenza positiva e si è lamentato di come è finito il suo tempo al Baylor.

Kim Mulkey non è rimasto sorpreso dall'articolo, pubblicato poco prima della partita dell'UCLA di sabato. (Foto di Scott Tatch/NCAA Photos tramite Getty Images)

Tuttavia, L'allenatore non ha risposto.

Niman trova Mulki e le si avvicina. Niemann dice di aver ringraziato il suo ex allenatore per l'impatto che ha avuto sulla sua vita e si rammarica di come sono finite le cose.

Niman ha detto che Mulki se n'è andato senza dire nulla.

Con l’articolo ora disponibile, la reazione sui social media è stata ampiamente positiva. Anche se alcune informazioni contenute nell'articolo potrebbero non essere viste favorevolmente, l'intero articolo è considerato giusto e offensivo. Tuttavia, alla luce delle obiezioni di Mulki, sicuramente più persone leggeranno l'articolo che se non lo avesse commentato.

Dopo la vittoria per 78-69 della LSU sull'UCLA, Mulkey ha finto di non sapere che fosse stato pubblicato quando gli è stato chiesto se voleva leggere il pezzo del Post.

“Quando è uscito?” ha detto prima di diventare sarcastica quando le è stato detto che l'articolo era stato pubblicato poco prima della partita di sabato.

A Kim Mulkey è stato chiesto se avesse letto l'articolo del Washington Post, al che lei ha risposto: “Quando è uscito?” “Immagina questo”, ha detto Mulkey quando le è stato detto questa mattina prima della partita della LSU. #LSU #la follia di marzo pic.twitter.com/VQvoYxvY33 — Claire Hanna (@clahanna) 30 marzo 2024

“Immaginalo” lei ha aggiunto. “Dovete tutti aver pensato che l'avreste visto, che avreste fatto qualche clic o che vi sareste distratti.”

Mulkey ha deviato la sua rabbia su un altro articolo di giornale durante la conferenza stampa post partita. Rubrica del Los Angeles Times Si riferiva alla LSU come ai “cattivi”.

Kim Mulkey ha criticato l'articolo del LA Times riferendosi direttamente ai cattivi della LSU. “Non ti permetterò di attaccare dei giovani… è troppo sessista… malvagio… Ci hai chiamato sporchi conoscenti? Come ti permetti?” pic.twitter.com/mPylnPnFFV — Gavin Carlson (@GavinCarlsonDB) 30 marzo 2024

“Non vi permetterò di attaccare i giovani, ragazzi. C'erano cose da cui voi donne dovreste essere offese”, ha risposto Mulkey all'articolo del venerdì di Ben Bolch.

“Era così sessista che non lo sapevano. Questo è il bene e il male in quel gioco di oggi. Male? Ci hai chiamato sporche conoscenze? Come ti permetti?”

Lunedì la LSU affronterà l'Iowa negli Elite Eight in una rivincita del campionato nazionale dello scorso anno.