Inondazioni a Nairobi, Kenya: settimane di forti piogge uccidono decine di persone

Almeno 71 persone sono morte e 110 sono ricoverate in ospedale dopo le inondazioni vicino alla città di Mai Mahiu, nella contea nordoccidentale di Nakuru, in Kenya, ha confermato lunedì alla CNN il governatore di Nakuru Susan Kihika.

Secondo Kihika, l'inondazione nella zona è stata causata dalla rottura di una diga, anche se i residenti locali e i primi soccorritori hanno detto alla CNN che il disastro è stato causato dall'acqua che scorreva attraverso un tunnel sotto un ponte ferroviario con un canale sotterraneo bloccato.

Il Kenya è da settimane colpito da forti piogge e devastanti inondazioni improvvise.

Una squadra della CNN allo stadio Mai Mahiu ha visto veicoli ribaltati, alberi sradicati e case spazzate via da massicce inondazioni.

La CNN ha visto i danni in una delle zone più colpite della contea di Nakuru, che si estende per diversi chilometri in ogni direzione. Un uomo sconvolto ha detto alla CNN che temeva che molti membri della sua famiglia fossero ancora sepolti sotto fango e detriti.

Le squadre di soccorso stanno scavando nel fango e nei detriti per cercare di trovare i sopravvissuti, ha detto Kihika alla CNN, avvertendo che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare in modo significativo.

L'incidente avviene mentre le inondazioni hanno travolto gran parte del Kenya, uccidendo almeno 103 persone e costringendo migliaia di residenti ad abbandonare le loro case da marzo, ha detto lunedì il portavoce del governo Isaac Maikwa Mwara.

Thomas Mukoya/Reuters Un uomo usa un bastone per attraversare un fiume dopo che le forti piogge hanno distrutto diverse case quando una diga ha rotto nel villaggio di Kamuchiri, Mai Mahiu, contea di Nakuru, Kenya, il 29 aprile 2024.

A Mai Mahiu, ha detto Kihika, si sta verificando una situazione grave poiché l'alluvione spazza via persone e case.

“Stiamo cercando di gestire la situazione, ma è un po' opprimente, ma stiamo facendo del nostro meglio, soprattutto per raggiungere coloro che sono stati rapiti perché crediamo che alcuni siano ancora vivi”, ha detto Kihika.

L'accesso a Mai Mahiu, a circa 20 miglia a nord della capitale Nairobi, è stato difficile perché parte della strada era stata interrotta dalle recenti forti piogge, ha detto Kihika. Gli equipaggi stanno ripulendo i detriti mentre cercano di raggiungere i sopravvissuti e recuperare i corpi, ha aggiunto.

Lunedì, la Croce Rossa del Kenya ha detto che diverse persone erano state portate in una struttura sanitaria a Mai Mahiu dopo che le improvvise inondazioni avevano colpito il villaggio di Kamuchiri.

“Si ritiene che le acque dell'alluvione abbiano avuto origine da un fiume vicino che ha rotto gli argini”, ha detto il gruppo.

Il Kenya è interessato da forti piogge da metà marzo, ma le piogge si sono intensificate nell’ultima settimana, provocando massicce inondazioni.

“Il Kenya sta affrontando un peggioramento della crisi dovuta alle inondazioni a causa degli effetti combinati di El Niño e delle lunghe piogge in corso da marzo a maggio 2024”, ha affermato il segretario generale e amministratore delegato della IFRC Jagan Chapagain. detto in un post su XRappresenta il sistema climatico che si forma nell'Oceano Pacifico lungo l'Equatore e influenza il clima in tutto il mondo.

“Dal novembre 2023, El Nino ha causato inondazioni catastrofiche e straripamenti di fiumi, provocando più di cento morti e danni diffusi”.

André Kasuku/AP Un uomo viene visto nell'acqua alluvionale vicino a un complesso religioso sommerso dopo che il fiume Tana ha rotto gli argini in seguito alle forti piogge a Mororo, in Kenya, domenica 28 aprile.

Un altro è chiamato variabilità climatica Dipolo positivo dell’Oceano IndianoSimili a El Niño, ma che si stanno formando nell'Oceano Indiano al largo delle coste dell'Africa orientale, le piogge si stanno intensificando, ha affermato Joyce Kimuthai, ex meteorologa principale del Dipartimento meteorologico del Kenya.

Dietro questi modelli climatici naturali, la tendenza a lungo termine del riscaldamento globale causato dall’uomo influenzerà maggiori precipitazioni perché l’aria più calda trattiene più umidità, ha detto Kimutai alla CNN.

Il Corno d’Africa, una regione dell’Africa orientale che comprende il Kenya, è una delle regioni più vulnerabili dal punto di vista climatico del mondo.

Edwin Wieda/Reuters Una vista drone mostra le case danneggiate da forti inondazioni dopo forti piogge nel villaggio di Kamuchiri, Mai Mahiu, contea di Nakuru, Kenya, il 29 aprile 2024, dopo la rottura di una diga e la distruzione di molte case.

IL Pioggia mortale sul Corno d'Africa Secondo un rapporto di dicembre, entro la fine dello scorso anno aveva ucciso almeno 300 persone, un numero due volte più grave di quello che sarebbe stato senza il cambiamento climatico. Analisi Dagli scienziati dell'iniziativa World Weather Attribution (WWA).

L’impatto delle piogge più recenti in Kenya potrebbe essere peggiorato dopo anni di siccità devastanti che hanno lasciato un terreno estremamente duro e asciutto che ha colpito molte parti del Kenya, uccidendo bestiame e raccolti e causando fame diffusa e insicurezza idrica. Aprile WWA, il riscaldamento del pianeta con combustibili fossili ha reso questa siccità 100 volte più probabile. Analisi rilevato.

“Quando le persone sono ancora scosse da un evento meteorologico estremo, ciò le rende più vulnerabili a un altro”, ha detto Kimutai.

Thomas Mukoya/Reuters In seguito alle forti piogge verificatesi il 29 aprile nel villaggio Kamuchiri di Mai Mahiu, nella contea di Nakuru in Kenya, un autobus passeggeri danneggiato su un albero caduto ha distrutto diverse case quando una diga si è rotta e un albero è caduto dopo una forte inondazione.

Circa 131.450 persone sono state colpite dalle inondazioni che hanno spazzato via metà del Kenya.

Immagini e video di Nairobi, gravemente colpita, mostrano persone rannicchiate sui tetti o che salvano ciò che possono dalle case distrutte dalle improvvise inondazioni.

Altri video mostrano il fiume Thana in piena e gran parte dell’area circostante sott’acqua. Strade, edifici e veicoli furono sommersi.

Tutte le scuole primarie e secondarie posticiperanno l'inizio del nuovo periodo scolastico di una settimana, fino al 6 maggio, ha annunciato lunedì il Ministero dell'Istruzione.

Domenica, la Croce Rossa del Kenya ha detto che 23 persone erano state salvate e altre erano disperse dopo che una barca si era capovolta a Kona Bunda mentre era in viaggio verso Mororo, nella contea del fiume Tana.

Venerdì, il gruppo ha dichiarato di aver salvato più di 300 persone dall’inizio delle piogge a marzo.

Anche i paesi della Tanzania e del Burundi sono stati colpiti dalle forti piogge nell’Africa orientale. Lo ha detto giovedì il primo ministro tanzaniano Kasim Majaliwa Almeno 155 persone sono state uccise A causa delle inondazioni nel paese.

Laura Paddison della CNN ha contribuito a questo rapporto.