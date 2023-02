NPR taglierà circa 100 lavoratori in uno dei suoi più grandi licenziamenti

“Le nostre prospettive finanziarie si sono notevolmente oscurate nelle ultime settimane”, ha scritto mercoledì il CEO John Lansing in una nota del personale, aggiungendo che NPR si aspetta che le sue entrate pubblicitarie scendano al di sotto di circa $ 30 milioni in un’economia pubblicitaria ristretta. Il previsto calo delle sponsorizzazioni si concentra nel podcasting, in cui NPR ha investito molto negli ultimi anni con spettacoli popolari come “Fresh Air”.