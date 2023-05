Jay-Z e Beyonce battono il record della California acquistando una casa da 200 milioni di dollari

Celebrità immobiliare

19 maggio 2023 | 16:35

Secondo quanto riferito, Beyoncé e Jay-Z hanno speso $ 200 milioni nell’oasi di Malibu progettata dallo stesso architetto che ha progettato la casa sull’oceano di Kanye West.

Quel prezzo è la casa più costosa mai venduta in California. Tuttavia, non è la casa più costosa in vendita nel paese. Quell’onore appartiene al titano degli hedge fund Ken Griffin, che ha speso circa $ 238 milioni nel 2019 per una casa a quattro livelli all’interno di 220 Central Park South a New York City.

Secondo TMZLa coppia ha acquistato una casa di Malibu di 40.000 piedi quadrati su 8 acri da William Bell Jr., uno dei più grandi collezionisti d’arte del mondo.

Con quasi 100 milioni di dollari di debiti – Bell ha impiegato quasi 15 anni per costruire l’intera struttura in cemento – il cemento è il materiale principale dell’architetto dietro il progetto. Sembra che se ne vada con un profitto.

Secondo l’impresa edile, la casa ospita la collezione d’arte personale di Bell.

Le caratteristiche del design includono un gioco d’acqua e una piscina, che utilizzano tutti 7.645 metri cubi di cemento.

Ma sembra che la coppia se ne sia andata con un affare.

La proprietà è stata inizialmente acquistata in silenzio per $ 295 milioni.





Una planimetria della casa. Calcestruzzo permeabile Beeson





vialetto. Calcestruzzo permeabile Beeson





Ci sono voluti 15 anni per costruire la casa. Più costruzione

Affacciata sull’Oceano Pacifico nell’esclusiva enclave di Paradise Cove, la casa è stata progettata dal vincitore del Pritzker Tadao Ando, ​​​​uno degli architetti più rispettati al mondo.

La casa è arroccata in cima alle scogliere di Malibu.





stagno. Più costruzione





L’intera casa è costruita in cemento. Più costruzione





Un altro angolo della casa. Più costruzione

Questo è il secondo grande acquisto immobiliare di Jay-Z e Beyonce nello stato.

Nel 2017 hanno acquistato una villa a Bel-Air per 88 milioni di dollari e ne hanno investiti altri milioni nella casa.

Espositore





Planimetria. Morley Costruzione

Impianto idrico ad alta tecnologia. Morley Costruzione

Il broker di mega celebrità Kurt Rappaport rappresentava entrambe le parti dell’accordo.





