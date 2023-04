L’app Meteo di Apple ora funziona di nuovo, ma il problema è stato risolto?

Se sei come noi, una delle prime cose che fai ogni mattina è controllare l’app meteo sul tuo iPhone. Se stamattina torna a una schermata vuota, non è un problema con il tuo Wi-Fi: i sistemi Apple hanno riscontrato seri problemi per tutto il giorno. Ma dopo più di mezza giornata di blackout ininterrotto, il servizio è ripreso. Tuttavia, resta da vedere se l’app meteo deve apportare una correzione importante per evitare che ciò accada di nuovo.

Secondo la pagina di stato del sistema di Apple martedì scorso, l’app Meteo presentava problemi “in corso” da lunedì alle 23:00 e il servizio “potrebbe essere lento o inaffidabile”. Apple osserva che “alcuni utenti sono interessati”, ma sulla base di ciò Trama ProvaIl problema era più diffuso, inclusa l’esperienza di Macworld. Ciò influisce sul widget meteo, che mostra “nessun dato meteo” anche se il tempo sembra corretto nell’app.

Apple ha risposto alle domande su Twitter, affermando che “sta attualmente lavorando a una soluzione per il crash dell’app Weather e rilascerà un aggiornamento online”. Più tardi nel pomeriggio, la pagina di stato di Apple era tutta verde e l’indicatore di avviso è stato buttato via.

Grazie per la vostra pazienza. Attualmente stiamo lavorando a una soluzione per il crash dell’app meteo e pubblicheremo un aggiornamento online qui: https://t.co/waNYZdXpJm Inviaci un messaggio diretto se hai altre domande. https://t.co/GDrqU22YpT — Supporto Apple (@AppleSupport) 4 aprile 2023

Alcuni dipendenti di Macworld hanno riscontrato problemi di attivazione e disattivazione con l’app meteo nelle ultime settimane. A volte, l’app si carica lentamente o non si carica affatto. Chiudere l’app e riavviarla è una soluzione rapida, ma non sempre funziona. Sebbene Apple non ci abbia dato il via libera (non è più giallo nella pagina di stato di Apple), non è chiaro se l’app necessiti di una correzione importante. Alcuni rapporti suggeriscono che l’aggiornamento di iOS 16.4.1 sarà imminente per risolvere il problema sottostante che si è verificato per alcune settimane. Apple non aggiorna le sue app indipendentemente dal sistema, quindi qualsiasi correzione deve essere eseguita come parte di un aggiornamento iOS.

Certo, non è la fine del mondo, poiché ci sono molti modi per ottenere meteo e previsioni sul tuo telefono. Tuttavia, dopo che Apple ha chiuso la popolare app Dark Sky il 1° gennaio, l’app iOS Weather di serie, che ha acquisito molte delle funzionalità di Dark Sky, potrebbe ancora essere la fonte di riferimento per le informazioni meteorologiche per molti utenti. Quindi mentre ora funziona, cercheremo potenziali tempeste all’orizzonte.