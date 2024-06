Le azioni prevalgono sulla Fed mentre Apple registra un’impennata

Martedì le azioni di Apple (AAPL) sono aumentate fino al 6% raggiungendo un record intraday mentre gli investitori digerivano l’annuncio della sua piattaforma AI Apple Intelligence. Ha segnato il primo massimo storico di Apple nel 2024.

Dopo che le azioni sono scese lunedì durante e dopo il keynote della WWDC della società, le azioni sono aumentate mentre alcuni analisti di Wall Street hanno applaudito gli annunci della società.

“Se guardi il segnale lontano dal rumore, capisci che si tratta di una capacità senza precedenti che Apple introdurrà e integrerà l’intelligenza artificiale nella vita di tutti i giorni”, ha detto a Yahoo Finance l’amministratore delegato di DA Davidson, Gil Luria.

Dopo l’evento di lunedì, Luria ha aggiornato Apple alla modalità Acquista da Neutrale e ha alzato il suo obiettivo di prezzo da 200 a 230 dollari.

Lunedì Apple ha annunciato “Apple Intelligence”, la sua tanto attesa incursione nello spazio dell’intelligenza artificiale generativa. La società ha affermato che la piattaforma sarà integrata in tutti i prodotti hardware e software dell’azienda, da iPhone e Mac a Mail, Messaggi e Foto. Apple Intelligence sarà disponibile per iPhone 15 Pro, iPad e Mac basati sui chip della serie M1 di Apple, e quelli nuovi saranno disponibili entro la fine dell’autunno.

Le caratteristiche principali della versione includono aggiornamenti a Siri, che può, ad esempio, scansionare i telefoni alla ricerca di indirizzi inviati nei messaggi o trovare foto nella libreria fotografica di un telefono in base a comandi vocali. Apple ha inoltre introdotto nuovi aggiornamenti software per iPhone, orologi e prodotti informatici.

“La nostra esperienza nei sondaggi tra i consumatori con l’introduzione di iPhone di generazione precedente suggerisce che il ciclo di aggiornamento dell’hardware è guidato maggiormente da una serie di miglioramenti delle funzionalità in varie applicazioni che collettivamente forniscono ragioni per aggiornare nei prossimi anni.” L’analista senior di JP Morgan, Samik Chatterjee, ha scritto lunedì in una nota ai clienti.

Inoltre, “il lancio delle funzionalità AI su Mac, iPad e iPhone supporterà il ciclo di aggiornamento su tutti i dispositivi”.

