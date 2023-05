Mercato azionario oggi: aggiornamenti in tempo reale

Un’ora fa

Le azioni del produttore di chip Ambarella sono scese di oltre il 12% nel corso degli scambi prolungati dopo che la previsione sugli utili del secondo trimestre della società è stata inferiore alle aspettative.

Ambarella, come molti altri titoli di chip, è aumentata notevolmente nelle ultime settimane tra l’entusiasmo degli investitori per la domanda di semiconduttori dai progressi dell’intelligenza artificiale. Tuttavia, una lunga crisi commerciale minaccia di spazzare via più della metà dei profitti di Ambarella a maggio.

Scopri altre mosse fuori orario qui.

– Jesse Pound