Il lander lunare giapponese di IceSpace si blocca a causa di un problema tecnico

Perché è importante: apprendimento e miglioramento.

Una revisione dei dati ha mostrato che il software di rilevamento dell’altitudine del lander è andato due miglia più in alto rispetto al terreno circostante mentre passava oltre il bordo di un cratere sulla superficie lunare.

Il software ha concluso erroneamente che il sensore non funzionava correttamente e ha rifiutato quelle che erano letture di altitudine effettivamente valide.

Il motore, l’altimetro e altro hardware funzionavano correttamente, indicando che il progetto generale del veicolo spaziale era solido. Le correzioni software possono essere completate più facilmente rispetto alle principali modifiche hardware.

“Non si tratta di un guasto hardware”, ha dichiarato venerdì Ryo Ujiie, Chief Technology Officer di IceSpace, durante una conferenza stampa. “Non abbiamo bisogno di cambiare il lato hardware.”

Il fallimento, tuttavia, ha indicato difetti nei test di IceSpace sul software di atterraggio del veicolo spaziale, che è stato sviluppato dal Draper Laboratory di Cambridge, Massachusetts.

La decisione di cambiare la piattaforma di atterraggio dopo che il progetto del veicolo spaziale è stato finalizzato all’inizio del 2021 ha probabilmente contribuito all’incidente.

In origine, i funzionari di iSpace scelsero il Lagus Somniorum, una pianura piatta, come sito di atterraggio. Ma poi hanno deciso che il cratere da impatto dell’Atlante, largo più di 50 miglia, sarebbe stato un luogo più interessante.

Cioè, il software di atterraggio non è stato progettato per gestire il cambiamento di altitudine mentre il veicolo spaziale passava sopra il bordo del cratere e le simulazioni non hanno colto quella svista.

Il martedì, La NASA ha rilasciato le foto È stato raccolto dal suo Lunar Reconnaissance Orbiter, che sembrava mostrare il luogo dell’incidente.

Sfondo: un percorso regolare verso la luna.

Negli ultimi anni un mix di società private, corporazioni e agenzie spaziali governative ha tentato di tornare sulla luna. Ma l’atterraggio sulla superficie lunare si è rivelato più difficile di quanto molti si aspettassero.

Un lander Beresheet di un’organizzazione no profit israeliana chiamata SpaceIL è stato lanciato sulla luna nel 2019, ma ha funzionato male. L’Indian Space Research Organization ha tentato di far atterrare un rover lunare lo stesso anno e il veicolo Vikram si è schiantato.

Solo la Cina ha recentemente fatto atterrare un veicolo spaziale robotico sulla luna, con tre successi su tre tentativi nell’ultimo decennio.

Cosa c’è dopo: prova, riprova.

Takeshi Hakamada, fondatore e amministratore delegato di Ispace, ha affermato che il programma per le prossime due missioni della compagnia – un atterraggio quasi identico l’anno prossimo e un veicolo spaziale più grande sul lato opposto della luna nel 2025 – rimane sostanzialmente invariato.

“Abbiamo un quadro chiaro di come migliorare il nostro lavoro futuro”, ha affermato Mr. disse Hagamada.

ISpace ha assicurato l’assicurazione per il lander, e l’impatto finanziario sulla compagnia sarà minimo, sig. disse Hagamada.

Altri veicoli spaziali dovrebbero essere inviati sulla luna entro la fine dell’anno. Astrobotic Technology di Pittsburgh e Intuition Machines di Houston dovrebbero inviare veicoli spaziali sulla luna entro la fine dell’anno come parte del programma della NASA per assumere società private per trasportare strumenti scientifici sulla luna.

Anche l’Agenzia spaziale indiana È stato annunciato questa settimana Chandrayaan-3, un seguito al suo tentativo di sbarco sulla luna nel 2019, potrebbe essere lanciato prima del 12 luglio.