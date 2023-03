Mitch McConnell, che viaggiava in un hotel di Washington, è stato ricoverato in ospedale

Il leader della minoranza Sen. Mitch McConnell del Kentucky è stato ricoverato mercoledì sera dopo un viaggio in un hotel a Washington, DC, ha detto il suo portavoce.

“Questa sera, il presidente McConnell è svenuto durante una cena privata in un hotel locale”, ha detto il portavoce David Popp in una breve dichiarazione all’inizio di giovedì. “È stato ricoverato in ospedale dove è in cura”.

Nessun dettaglio sulle condizioni di salute dell’81enne repubblicano è stato immediatamente disponibile. Nel 2019 il sig. McConnell ha eseguito l’operazione.

Prima dell’incidente di mercoledì, Mr. McConnell è rimasto in Campidoglio fino a tarda sera, aiutando i repubblicani a ottenere una vittoria: un voto schiacciante del Senato per sostituire la nuova legge penale del Distretto di Columbia, che abbassa le condanne minime per alcuni crimini violenti.