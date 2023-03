Mitch McConnell è stato ricoverato in ospedale dopo essere crollato in hotel

(CNN) Leader della minoranza al Senato Mitch McConnell È caduto in un hotel a Washington ed è stato ricoverato in ospedale.

“Questa sera, il presidente McConnell è crollato in un hotel locale durante una cena privata. È stato ricoverato in ospedale e sta ricevendo cure”, ha detto in una nota un portavoce del Partito repubblicano del Kentucky.

Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi.

La ricaduta è avvenuta al Waldorf Astoria Hotel di Washington, DC, ex Trump International Hotel, secondo una fonte a conoscenza della questione.

McConnell ha partecipato a un evento per il Senate Leadership Fund, un super PAC affiliato a McConnell, ha detto un’altra fonte a conoscenza della questione.

L’81enne è il leader GOP più longevo del Senato, aiutando il partito a raggiungere le principali priorità repubblicane, tra cui rifornire la Corte Suprema di giudici conservatori, approvare tagli fiscali dell’era Trump e spesso ribaltare l’agenda legislativa dei Democratici.

È stato ricoverato in ospedale questa settimana mentre i Democratici controllano la Camera con un margine di 51-49 e il Senato è strettamente diviso.

Sentimenti democratici. John Fettermann Pennsylvania e Dianne Feinstein Ricoverato nelle ultime settimane in California, Fetterman è in cura per la depressione e Feinstein è in cura per l’herpes zoster.

Feinstein ha twittato martedì che si stava riprendendo a casa.

I legislatori su entrambi i lati della navata si sono congratulati pubblicamente con McConnell.

Il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer ha aperto le sue osservazioni giovedì augurando a McConnell un “rapido e completo recupero” e ha notato che ha chiamato McConnell giovedì mattina e ha parlato brevemente con il suo staff.

Leader della minoranza alla Camera Hakeem Jeffreys Lui ei suoi colleghi democratici hanno detto che stavano pregando per una “guarigione rapida, completa e rapida”, un sentimento ripreso dal senatore della minoranza John Thune, il secondo repubblicano al Senato.

Il leader della minoranza era caduto in casa in Kentucky nel 2019. Si è fratturato la spalla.

Questa storia è stata aggiornata con ulteriori informazioni.