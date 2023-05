Nel rapporto Durham, il consigliere speciale dell’era Trump ha negato l’indagine sulla Russia

Sig. Durham ha ampiamente ritrattato le critiche espresse in un’indagine separata e ha continuato a insistere sul fatto che la campagna di Hillary Clinton ha contribuito ad alimentare l’indagine sulla Russia. Nel 2019, un ispettore generale ha scoperto che l’FBI aveva manomesso le applicazioni di intercettazione utilizzate nelle indagini.

“La nostra indagine ha rivelato una mancanza di rigore analitico da parte del personale senior dell’FBI nelle informazioni che hanno esaminato, in particolare le informazioni ottenute da individui e organizzazioni politicamente connesse”, ha dichiarato il signor. Durham ha scritto. “Queste informazioni in parte hanno alimentato e perpetuato l’uragano Crossfire e hanno contribuito alla necessità di un’indagine del consulente speciale Mueller”.

Ma usando la parola “indotto”, Mr. Rapporto di Durham, sig. Facendo eco a una teoria del complotto avanzata dai sostenitori di Trump, l’FBI ha aperto un’indagine nel luglio 2016 sulla base del cosiddetto Steele Dossier, sonde anti-sonda presumibilmente finanziate dalla campagna di Clinton. Successivamente è stato svalutato.

In realtà, Sig. Come Durham ha riconosciuto altrove nel rapporto, il documento non è pervenuto a quegli investigatori fino a metà settembre. Invece, l’FBI ha aperto un’indagine sulla base di un suggerimento dei diplomatici australiani, in seguito al rilascio di e-mail democratiche hackerate da WikiLeaks, suggerendo che un aiutante della campagna di Trump sapeva in precedenza che la Russia avrebbe rilasciato informazioni dannose per la campagna di Clinton.

I risultati del consiglio speciale di venerdì Mr. Un portavoce del dipartimento ha detto che i documenti sono stati inviati a Garland e forniti al Congresso e ai mezzi di informazione senza alcuna aggiunta o modifica.