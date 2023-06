PREVISIONI AREA DC: Soleggiato e un po’ di fumo oggi mentre le possibilità di tempesta si fermano

8/10: Non troppo caldo, non troppo umido, ma abbiamo potuto vedere abbastanza fumo da incendi da rovinare una giornata al sole.

Dopo alcuni giorni di rovesci e temporali, o una possibilità concreta, staremo tranquilli per i prossimi due giorni. Oggi il fumo degli incendi è tornato nei nostri cieli, anche se in qualche modo rompendo il silenzio. Altrimenti abbiamo un paio di belle giornate oggi e domani prima di un caldo venerdì. I rovesci e le possibilità di temporali tornano venerdì in ritardo per un fine settimana caldo e umido.