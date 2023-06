L’eredità delle star David Kornsvedt e Rachel Brosnahan – The Hollywood Reporter

David Korensvedt e Rachel Brosnahan

James Gunn ha trovato il suo Superman e Lois Lane. Dopo una lunga ricerca, David Kornsvedt e Rachel Brosnahan verranno scelti Superman: ereditàIl film dà il via al nuovo universo della DC sotto la guida dello sceneggiatore e regista Gunn e del suo co-responsabile dei DC Studios, Peter Safran.

Pochi ruoli sono così simpatici – o hanno tanta pressione – come Superman. Solo tre attori hanno interpretato il lavoro che ha definito la carriera di Christopher Reeves sul grande schermo dal 1978. Superuomo Lancio del genere dei supereroi moderni e generazione di tre sequel. Il film di Bryan Singer è interpretato da Brandon Routh Superman ritorna (2006), un film che non è riuscito a infiammare il botteghino, risultando single. Dieci anni fa, Henry Cavill ha recitato nel film di Zack Snyder uomo di ferroHa lanciato il DC Extended Universe e ha reso Cavill un attore preferito dai fan per il suo lavoro decente come Clark Kent.

Apparve Cavill Batman v Superman: L’alba della giustizia (2016) e Partito della Giustizia (2017) ed è apparso in un cameo dopo anni di assenza dal ruolo Adamo nero (2022) e ha annunciato il suo desiderio di recitare in altri progetti di Superman. Questo era prima che Gunn e Safran venissero assunti per far rivivere la DC, che includeva piani per un Superman più giovane.

La pressione è alta Superman: ereditàSarà il fulcro del nuovo universo di Gunn e Safran e uscirà l’11 luglio 2025.

“Mi relaziono totalmente con Superman perché è me”, ha detto Gunn L’Hollywood Reporter Aprile per una storia di copertina. “È un outsider, si sente un alieno, ma è l’ultimo insider perché sta inseguendo Superman. Questo è quello che penso.

IL Superuomo Il progetto sarà il primo film interamente prodotto sotto il mandato di Gunn e Safran. Lungo ritardo Veloce Il film è uscito sotto la guida di uno studio appena coniato; Il film, afflitto da una cattiva pubblicità per la star Ezra Miller, ha guadagnato $ 55 milioni deludenti nel suo weekend di apertura. Superuomo Segnando l’inizio di una nuova lista DC.

eredità Non solo ha raggiunto per la prima volta il primo posto in classifica in un film in studio, ma ha anche segnato il più grande cambiamento di carriera di Kornswet come uno degli eroi duraturi della cultura pop. L’attore è apparso per la prima volta nella serie Ryan Murphy politico, Ciò è stato seguito da una svolta da star in un’altra serie Netflix supportata da Murphy Hollywood. Altri crediti includono la serie HBO Questa città ci appartiene e il sequel horror di A24, Perla. La prossima è la serie Apple Ragazza nel lago E Tornado continuazione, Twister.