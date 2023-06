Stagione 20 Prima scena 25 uomini

La ventesima stagione di “The Bachelorette” inizierà il 26 giugno, con Charity Lawson che fungerà da protagonista della ABC per la stagione fondamentale.

Lawson, il quarto classificato nella stagione di “The Bachelor” di Jack Shallcross, sceglierà tra 25 concorrenti in cerca di amore.

Secondo La biografia di Lawson sul sito web della ABCCerca una compagna di vita che “ama i cani, è frugale e un buon portellone; ma, soprattutto, onesta, empatica e la rispetta per quello che è”.

Con i genitori sposati da più di 47 anni, secondo la biografia della rete, Lawson è “desideroso di trovare un amore duraturo” per eguagliare il loro esempio.

I concorrenti della stagione 20 avevano un’età compresa tra i 24 ei 33 anni in occupazioni come lottatore, saldatore subacqueo, capitano di barca e professionista del tennis.

Sappiamo di 25 uomini in lizza per il cuore di Lawson in questa stagione tramite la ABC.

Aaron B.

Età: 29

Occupazione: Fornitore di software

Città natale: San Diego, California

Aaron S.

Età: 33

Occupazione: Vigile del fuoco

Città natale: San Diego

Adriano

Età: 33

Occupazione: Immobiliare

Città natale: Northridge, California

Bryden

Età: 24

Occupazione: Infermiera di viaggio

Città natale: San Diego

Caleb A.

Età: 29

professione: Medico residente

Città natale: Ann Arbor, Michigan

Caleb B.

età: 24

professione: Lottatore professionista

Città natale:Orlando, Florida

Chris

età: 27

Occupazione: Saltatore record del mondo

Città natale: White Plains, New York

Punto

Età: 30

Occupazione: Specialista in medicina integrativa

Città natale: Brooklyn, New York

Giacomo

età: 28

professione: Avvocato

Città natale: Chicago

Joe

età: 32

professione: Direttore delle operazioni tecniche

Città natale: San Francisco

Joey

età: 27

professione: Tennis professionistico

Città natale: Lawai, Hawaii

John

età: 27

professione: Data Scientist

Città natale: New York

Giovanni Enrico

età: 30

professione: Saldatrice subacquea

Città natale: Virginia Beach, Virginia

Josh

età: 28

professione: Studente laureato presso l’Università di Harvard

Città natale: Betlemme, Pennsylvania

Caleb K.

età: 26

professione: Venditore di costruzioni

Città natale: Norcross, Georgia

Khalid

Età: 28

professione: Reclutatore Tecnico

Città natale: Caro, Michigan

Michael

età: 28

professione: Capitano della barca

Città natale: Chicago

Nick

Età: 32

Occupazione: Manager delle Risorse Umane

Città natale: Bayonne, New Jersey

Peter

età: 33

professione: Pilota di linea

Città natale: New York

Sean

età: 25

professione: Rappresentante vendite software

Città natale: Tampa, Florida

Spencer

età: 32

professione: Direttore delle vendite mediche

Città natale: Moorpark, California

Un conciatore

età: 30

professione: un creditore ipotecario

Città natale: Pittsburgh

Taylor

età: 32

professione: Addetto ai prestiti

Città natale: Springboro, Ohio

Warwick

età: 27

professione: Capocantiere

Città natale: Nashville, Tennessee

Saverio

età: 27

professione: Scienziato biomedico

Città natale: Carrboro, Carolina del Nord