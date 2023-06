Uno scherzo va sotto copertura con gli adulti. Vorrai sapere com’è andata.

Commenta questa storia Commento

NEW YORK – A Broadway è l’estate di Alex. Edelmann, cioè. In “Just For Us”, Edelman conferma di essere una delle menti più divertenti della sua generazione. O forse qualsiasi generazione. Attraverso numerosi impegni – off-Broadway, dall’altra parte dell’oceano, su NPR, al Woolly Mammoth Theatre della DC – “Just For Us” è stato tagliato alla perfezione. Ha avuto la sua apertura ufficiale all’Hudson Theatre lunedì sera, una deliziosa escursione di 90 minuti attraverso l’intuizione e l’autobiografia di Edelman. Edelman si inquadra con un evento terrificante, affascinante e patetico, dando a “Just for Us” un titolo capovolto.

Ha partecipato a una riunione alcuni anni fa in un appartamento del Queens di un gruppo nazionalista bianco – non una risata, soprattutto per il figlio di ebrei ortodossi di Boston. Ma per chiunque apprezzi l’applicazione dello spirito arguto e fuori limite a fenomeni apertamente antisociali, il suo resoconto è classico.

Edelman, in sostanza, insegue il nemico, apparendo curioso di sapere cosa potrebbe comportare l’intersezione di razzisti e antisemitismo. La commedia risultante può essere deprimente. (Davvero, quanto sono forti obiettivi così banali?) Questo comico ha l’appetito di un giornalista culturale. Sebbene Edelman ci dica che gli altri partecipanti non considerano un bianco semita, riconosce il privilegio del bianco, che lascia penetrare nel loro bigotto klatsch al caffè.

Mentre le sue intuizioni e storie sono esilaranti, e non abbiamo dubbi sul nostro disgusto per incontrarlo, “For Us” ha un’umanità e un egoismo di fondo. Siamo sicuri che solo qualcuno con compassione, amore per la malizia e un adorabile svitato può ottenere qualcosa di significativo e divertente da questo incidente. READ Biden ha elogiato l'accordo sul tetto del debito nel suo discorso sullo stato della nazione

Perché, in definitiva, “Just for Us” è un gesto stranamente generoso; Edelman rivela quanto sia conflittuale riguardo alle manovre che sta facendo. È evidente una vena ecumenica, soprattutto perché il fumetto racconta della sua famiglia che un dicembre si è piegata all’usanza americana prevalente e ha ospitato un Natale completo per un amico gentile in lutto. (Suo padre, un devoto ebreo e professore alla Harvard Medical School, emerge come la migliore e preferita fonte di materiale di Edelman.)

Viviamo in un momento in cui l’antisemitismo latente – come altre religioni odiose – può in qualche modo manifestarsi apertamente. Ed è naturale Broadway sarà il luogo per una risposta. Come scrisse sfacciatamente Eric Idle in “Monty Python’s Spamalot”: “Arthur caro, ascolta attentamente questo messaggio: se non abbiamo ebrei non avremo successo a Broadway”. Ci sono state molte ricompense per le voci ebree la scorsa stagione, con un dramma sull’Olocausto (“Leopoldstadt” di Tom Stoppard) che ha vinto un Tony come miglior nuovo spettacolo, e “The March”, la storia di Leo Frank, un ebreo accusato ingiustamente, che viene ucciso. Premio per il miglior revival di un musical.

I Tonys sono principalmente uno strumento di marketing, eppure questi consensi pubblici sono alti, altrettanto incisivi nell’estate del 2023, quando un milionario di una famiglia ortodossa moderna può aprirsi sulla sua ebraicità in un modo di grande successo. Nonostante tutta la loro capacità di deridere la nostra eredità, gli ebrei sono profondamente consapevoli del nostro status di minoranza e certamente, come qualsiasi altra minoranza, di come siamo percepiti collettivamente. Quindi è piacevole sentire un attore affrontare queste cose con tanta onestà e integrità. READ Luna rosa che sorge durante la notte! Guarda la luna piena di aprile in un webcast gratuito

“Solo per noi” – “per noi” è un tocco ironico – non è sicuramente un dito medio per l’antisemitismo. È serio in un modo non serio, un beneficiario della tradizione stand-up dei fumetti ebraici con un vantaggio come Billy Crystal e Jerry Seinfeld. (Avrei potuto immaginare che Edelman condividesse di più nel controverso Seder di “Curb Your Enthusiasm”.) È lui stesso un grande personaggio, che vaga per il palco vuoto dell’Hudson, agitando le sue membra in un modo e nell’altro, esprimendosi in un modo sciocco.

Il teatro da quasi 1.000 posti, che ha riempito la sezione dell’orchestra e due balconi durante lo spettacolo a cui ho assistito durante il fine settimana, ha entusiasmato Edelman. Ho visto lo spettacolo in contesti molto più intimi e questa incarnazione, con alcuni eventi tagliati e qualche ritocco, è ancora più raffinata.

Alex Timbers, “Moulin Rouge!” e il film di prossima uscita “Here Lies Love”, assunto come consulente creativo dopo la prematura scomparsa del regista ad aprile. Adam Brace, che ha guidato lo spettacolo verso un successo ancora più ampio. Si vorrebbe che Brace l’avesse visto nei suoi nuovi scavi, perché puoi star certo che una parte era solo per lui.

Solo per noi, scritto e interpretato da Alex Edelman. Diretto da Adam Brace. Impostare, David Korins; Illuminazione, Mike Baldasari; Suono, Palmer Hefferan; Consulente creativo, Alex Timbers. Fino al 19 agosto all’Hudson Theatre, 141 W. 44th St., New York. www.justforusshow.com.