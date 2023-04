Nate Silver Out 538, ABC News I licenziamenti Disney hanno colpito ABC News – The Hollywood Reporter

Nato venerdì

Krista Kennell/Patrick McMullen/Getty Images

Un secondo round di licenziamenti Disney ha colpito ABC News martedì, con il marchio di politica e giornalismo basato sui dati di Nate Silver FiveThirtyEight che ha subito un successo.

Silver ha detto ai dipendenti di FiveThirtyEight in un messaggio Slack che si aspetta di lasciare la Disney alla fine del suo contratto, che ha aggiunto sarà “presto”. L’Hollywood Reporter Ha imparato

ABC News dovrebbe mantenere il marchio Five Thirty Eight, con l’intenzione di semplificare la piattaforma e renderla più efficiente.

“ABC News è dedicato al giornalismo dei dati con un focus centrale su politica, economia e reportistica aziendale: questa struttura semplificata ci consentirà di rimanere più vicini alle nostre priorità nelle elezioni del 2024 e oltre”, ha affermato un portavoce della ABC. Rapporto. “Siamo grati per gli inestimabili contributi dei membri del consiglio uscente e sappiamo che continueranno ad avere un impatto importante sul futuro della rivista”.

“Purtroppo è arrivato il giorno per cui eravamo preoccupati”, ha scritto Silver nel suo messaggio Slack.

“Non sappiamo ancora la portata di questi licenziamenti, chi ne sarà colpito o in quali termini se ne andranno, ma questa sarà una giornata difficile per tutti noi”, ha aggiunto.

Silver ha fondato FiveThirtyEight nel 2008 e alla fine l’ha tirato fuori Il New York Times. Silver continuerà a vendere il sito all’ESPN della Disney; Successivamente è stato trasferito ad ABC News. La sua partenza è la prima volta che Silver non è stato coinvolto nel sito sin dal suo inizio 15 anni fa.

ABC News, nel frattempo, è di nuovo alle prese con i licenziamenti dopo che diversi alti dirigenti sono stati tagliati il ​​mese scorso. I tagli fanno parte di un più ampio sforzo di riduzione dei costi della Disney, poiché la società cerca di tagliare un totale di 7.000 posti di lavoro. La società prevede di perdere circa 4.000 posizioni entro la fine di questa settimana.

Dopo la notizia della partenza di Silver, Pandit ha parlato su Twitter del suo mandato e dei licenziamenti di ABC News, aggiungendo: “Ero preoccupato per una decisione come questa e ho avuto delle ottime conversazioni iniziali sulle opportunità altrove. Non esitate a mettervi in ​​contatto. Sono molto orgoglioso del lavoro dello staff di Five Thirty Eight. Non è mai stato facile. Mi dispiace molto per le persone colpite da questo”.