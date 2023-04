Rilasciato l’unico ruolo del principe Harry all’incoronazione di re Carlo | Notizie dal mondo

Il ruolo del principe Harry all’incoronazione di suo padre Charles il mese prossimo arriva quando parteciperà alla storica cerimonia da solo senza sua moglie Meghan Markle. Il principe Harry avrà un ruolo minimo alla cerimonia, e lui e il principe William non saranno nemmeno visti insieme davanti alla telecamera, ha riferito The Mirror.

Principe Harry: il principe Harry lascia la corte reale a Londra.(AP)



Il principe Harry siederà con altri membri non lavoratori della famiglia reale – la principessa Beatrice e la principessa Eugenie e i loro mariti – e non con nessuno dei reali che lavorano. Non prenderà parte alla processione reale o alla processione dell’incoronazione da e per Buckingham Palace, né il principe Harry sarà sul balcone di Buckingham Palace, afferma il rapporto.

Il principe Harry sapeva che l’occasione storica sarebbe stata “il giorno più importante” della vita di re Carlo, quindi voleva partecipare alla cerimonia, diceva il rapporto, ma voleva incontrare re Carlo e il principe William prima dell’incoronazione.

“Harry è molto chiaro e la sua posizione è ferma: se sente che l’atmosfera sarà tossica come lo era durante il giubileo di platino e il funerale della Regina, non verrà. Si dice che voglia riconciliarsi con la sua famiglia e che è la loro chiamata, ma finora non è cambiato nulla”, ha riferito The Mirror.

Il palazzo ha confermato l’arrivo del principe Harry, dicendo: “Buckingham Palace può confermare che il duca di Sussex parteciperà al servizio di incoronazione all’abbazia di Westminster il 6 maggio. La duchessa del Sussex sarà in California con il principe Archie e la principessa Lilibet.

