Tina Turner morta: ultime notizie e tributi dopo la morte della leggendaria cantante a 83 anni

La cantante Tina Turner è morta all’età di 83 anni

Tina Turner è morta per cause naturali mercoledì (24 maggio), è stato confermato.

“La regina del rock’n’roll Tina Turner è morta oggi all’età di 83 anni nella sua casa di Gusnach, vicino a Zurigo, in Svizzera, dopo una lunga malattia”, ha detto il suo addetto stampa in una nota.

“Con lei, il mondo perde una leggenda musicale e un modello”.

La cantante ha superato il suo comportamento violento e offensivo per diventare un’artista solista in cima alle classifiche negli anni ’60 con suo marito, Ike Turner.

Turner ha guadagnato una legione di fan per le sue esibizioni dal vivo ed è diventata famosa per canzoni come “Private Dancer”, “The Best”, “What’s Love Got to Do With It” e “Proud Mary”.

Nata Anna Mae Bullock il 26 novembre 1939 ad Friendship, Tennessee, Turner ha venduto più di 180 milioni di album e ha vinto 12 Grammy Awards.

A Turner è stato diagnosticato un cancro intestinale nel 2016 e ha subito un trapianto di rene nel 2017.

Star dello spettacolo tra cui Mick Jagger, Bryan Adams, Rosario Dawson, Paloma Faith e Naomi Campbell hanno reso omaggio all’iconica cantante.