2 dirigenti di Bud Light in congedo dopo la promozione con Dylan Mulvaney

Anheuser-Busch, il produttore di Bud Light, ha dichiarato martedì che due dei suoi dirigenti sono in congedo dopo che la birra è stata presentata in un annuncio sui social media da un influencer transgender.

Le vendite di Bud Light sono crollate a causa delle richieste di boicottaggio a causa della pubblicità e delle critiche alla risposta dell’azienda al contraccolpo, inclusi gli attacchi e le molestie nei confronti di uno dei suoi dirigenti in vacanza.

Alyssa Heinerscheid, vicepresidente del marketing di Bud Light, e Daniel Blake, che supervisiona il marketing per i marchi principali di Anheuser-Busch, sono in congedo, ha dichiarato la società in una nota.

“Abbiamo apportato alcune modifiche per allineare la struttura della nostra funzione di marketing per ridurre i livelli in modo che i nostri esperti di marketing senior siano più strettamente collegati a ogni aspetto delle operazioni dei nostri marchi”, ha affermato Anheuser-Busch in una nota. “Questi passaggi ci aiuteranno a concentrarci su ciò che sappiamo fare meglio: produrre ottima birra per tutti i consumatori, avendo sempre un impatto positivo sulle nostre comunità e sul nostro Paese”.