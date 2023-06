La notte del Papa ‘ben spesa’ dopo l’appendicectomia a Roma

Il pontefice dovrebbe rimanere in ospedale per alcuni giorni in convalescenza.

ROMA E LONDRA – Papa Francesco, che mercoledì è stato operato di appendicite, ha trascorso una “buona notte”, hanno detto giovedì mattina i funzionari vaticani.

La sala stampa della Santa Sede ha reso noto che l’operazione si è conclusa mercoledì sera, ora locale, e “è durata tre ore senza complicazioni”. Il pontefice dovrebbe trascorrere diversi giorni in ospedale per riprendersi.

Dopo l’udienza generale di mercoledì in Vaticano, il papa si è recato al Policlinico Gemelli di Roma e “è stato sottoposto a laparotomia e chirurgia plastica della parete addominale con protesi in anestesia generale”, ha detto Matteo Bruni, direttore della Sala stampa della Santa Sede. Una dichiarazione in italiano.

Guglielmo Mangiapane/Reuters

Il Vaticano ha detto che l’operazione è stata organizzata nei giorni scorsi. Dovrebbe rimanere in ospedale per diversi giorni per riprendersi completamente.

Il pontefice 86enne ha trascorso tre giorni in ospedale a marzo dopo aver lamentato difficoltà respiratorie.

Yara Nardi/Reuters

Funzionari vaticani dissero all’epoca che la degenza ospedaliera del pontefice a marzo era andata bene con “normali progressi medici” mentre si riprendeva dalla bronchite.

Guglielmo Mangiapane/Reuters

Francis ha subito un’appendicectomia due anni fa per stenosi diverticolare. Quell’intervento di tre ore comporta un’emicolectomia, che rimuove parte del colon.

Francesco usa spesso una sedia a rotelle o un deambulatore durante gli eventi pubblici, anche quando a gennaio ha presieduto i funerali del Papa emerito in pensione Benedetto XVI.

I funzionari vaticani hanno detto giovedì che intendono rilasciare ulteriori informazioni sui lavori di mercoledì.