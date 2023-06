I pubblici ministeri dicono al team legale di Trump che è l’obiettivo di un’indagine

New York Times Sig. Alla domanda se gli fosse stato detto che Trump sarebbe stato direttamente messo sotto accusa, Trump ha detto che “non era vero”.

Ma quando gli è stato chiesto se gli era stato detto che era l’obiettivo di un’indagine federale, Mr. Trump non ha risposto direttamente, dicendo “dovete capire” che non era in contatto diretto con gli avvocati. Ha poi ripetuto “non è vero” e gli è stato detto che sarebbe stato accusato.

Qualche tempo dopo, Mr. Al suo club a Bedminster, NJ Trump, sul suo sito di social media Mr. Ha emesso un messaggio negando l’affermazione di Solomon.

“Nessuno mi ha mai detto che ero stato accusato e che non avrei dovuto esserlo perché non ho fatto nulla di male, ma ho pensato per anni di essere un bersaglio del DOJ armato e dell’FBI. .”

La maggior parte dei documenti è oggetto di indagine da parte di un gran giurì a Washington, che sta indagando sul sig. Il processo ha attirato numerosi testimoni, tra cui alcuni consiglieri della Casa Bianca di Trump e alcuni dipendenti di basso livello a Mar-a-Lago. Più di 20 membri della sua squadra di sicurezza dei servizi segreti.