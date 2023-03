Toblerone elimina il Cervino dalla sua confezione a causa delle leggi “svizzere”.

La confezione del cioccolato Toblerone non riporterà più l’iconica montagna svizzera del Cervino poiché il suo proprietario statunitense Mondelez trasferirà parte della produzione in Slovacchia entro la fine dell’anno.

La società rimuoverà il riferimento a Toblerone “Cioccolato svizzero” e dichiarerà invece “Fondata in Svizzera nel 1908”.

Ciò è dovuto a una legge svizzera in vigore dal 2017 che richiede il rispetto di una serie di criteri di origine per pubblicizzare un prodotto o un servizio utilizzando “Swissness”. I latticini dovrebbero essere prodotti esclusivamente nel paese.

I legislatori affermano che è un modo per proteggere il prestigio associato a un prodotto fabbricato in Svizzera. I simboli di “Swissness” possono includere riferimenti a città come la bandiera, Ginevra o una famosa montagna delle Alpi nota per la sua elegante forma piramidale.

Mondelez ha confermato che sta cambiando il suo packaging a causa della legge svizzera poiché sposta parte della produzione all’estero.