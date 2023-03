Mercato azionario oggi: aggiornamenti in tempo reale

9 ore fa

Le opzioni zero-day-to-expiration non sono per i deboli di cuore, ma negli ultimi tempi sono esplose in popolarità, alimentando preoccupazioni per l’eccessiva volatilità del mercato.

I volumi nozionali giornalieri in queste opzioni 0DTE, che seguono l’indice S&P 500, hanno raggiunto i 1 trilione di dollari, secondo i dati di JPMorgan. Marko Kolanovic, il principale stratega di JP Morgan, avverte del rischio di “Volmageddon 2.0” se l’attività continua ad accelerare. Nel frattempo, il trading desk di Goldman Sachs ha definito “scioccante” il volume record di questi rapidi affari.

– Yun Li