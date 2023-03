Il partito del primo ministro estone, forte sostenitore dell’Ucraina, ha vinto alla grande

TALLINN, Estonia (AP) – Elettori in Estonia Domenica è stato eletto un nuovo parlamento con i primi risultati a favore del Partito riformista di centrodestra del primo ministro Kaja Kallas. . Uno dei più espliciti sostenitori europei dell’Ucraina ha ottenuto una schiacciante vittoria con quasi tutti i voti contati.

Kallas deve affrontare una sfida da parte del partito populista di estrema destra EKRE, che cerca di limitare l’esposizione della nazione baltica alla crisi ucraina e incolpa l’attuale governo per l’alto tasso di inflazione dell’Estonia.

Un totale di nove partiti politici hanno schierato candidati per il parlamento estone da 101 seggi, o Rigikoku. Circa 900.000 persone hanno potuto votare alle elezioni generali, con quasi la metà che ha votato in anticipo.

Con il 99% dei voti contati, il Reform Party aveva il 31,4%, l’EKRE il 16,1% e il Center Party, tradizionalmente sostenuto dalla consistente minoranza etnico-russa dell’Estonia, il 15%.

“Questa decisione ancora in sospeso ci darà un forte mandato per formare un buon governo”, ha detto Kallas ai suoi colleghi di partito e ai suoi sostenitori esultanti in un hotel della capitale, Tallinn.

“Con un mandato così forte, penso che (gli aiuti all’Ucraina) non cambieranno perché altri partiti, eccetto EKRE e forse il centro, hanno scelto la stessa strada”, ha detto.

I risultati preliminari suggeriscono che sei partiti hanno superato il 5% richiesto in parlamento, compreso il partito liberale centrista East 200. Secondo i rapporti preliminari, è stato registrato il 63,7% dei voti.

I primi risultati mostrano che il Reform Party è in una posizione straordinariamente forte per assumere un ruolo guida nella formazione del prossimo governo estone. Il suo sostegno si traduce in 37 seggi nell’Assemblea. Ma formare un governo richiede che i partner più giovani formino coalizioni con una buona maggioranza.

Kallas ha escluso di essere in un governo con EKRE a causa di differenze ideologiche, e l’ex partner della coalizione, il Partito di centro, e i partner della coalizione uscente – il più piccolo partito conservatore della patria e i socialdemocratici – probabilmente passeranno al patto.

Un nuovo EST 200 potrebbe essere incluso nei negoziati governativi con la riforma.

La sicurezza nazionale e le questioni socio-economiche, in particolare l’aumento del costo della vita, sono stati i principali temi della campagna sulla scia dell’invasione dell’Ucraina da parte della vicina Russia.

Kallas, 45 anni, è diventato primo ministro nel 2021 ed è emerso come uno dei più espliciti sostenitori europei dell’Ucraina. Durante la guerra lunga un anno. Chiede un secondo mandato, spinto dagli appelli internazionali per sanzioni contro Mosca.

Una nazione baltica di 1,3 milioni di persone che confina con la Russia a est, l’Estonia si è staccata dall’Unione Sovietica nel 1991 e ha preso una rotta decisamente occidentale, unendosi alla NATO. e l’Unione Europea.

Il partito riformista di centrodestra di Kallas, che ha svolto un ruolo di primo piano nella politica estone dalla metà degli anni ’90, è stato primo ministro ininterrottamente dal 2005 al 2016 e lo ha riconquistato nel 2021.

Il leader del partito EKRE Martin Helm, il principale rivale del primo ministro, ha accusato il tasso di inflazione del paese del 18,6%, uno dei più alti dell’UE, e lo ha accusato di minare la sicurezza dell’Estonia fornendo armi all’Ucraina.

“Non abbiamo mai messo in dubbio il sostegno all’Ucraina. “Non abbiamo mai messo in dubbio l’appartenenza dell’Estonia alla NATO”, ha dichiarato Helm in un’intervista all’Associated Press. “Questo è solo un discorso folle. Ma siamo molto critici nei confronti del governo perché non valutano il rischio per l’Estonia e la sicurezza estone.

“Abbiamo praticamente dato tutte le nostre armi pesanti all’Ucraina e una sostituzione arriverà tra due o tre anni. Fondamentalmente, è un appello all’occupazione”, ha detto.

Lo schietto e polarizzante EKRE è entrato nel mainstream della politica estone nelle elezioni del 2019, quando è emerso come il terzo partito con quasi il 18% dei voti. Il Partito euroscettico è stato co-fondato dal padre di Martin Helm, Martin Helm, e ha fatto parte del governo guidato dal Partito di centro nel 2019-21.

Kalas sostiene che aiutare Kiev è nell’interesse del suo paese. Un’invasione su vasta scala dell’Ucraina ha alimentato i timori a Tallinn che una vittoria russa possa incoraggiare Mosca a spostare la sua attenzione su altri paesi che controllava durante l’era sovietica, compresi gli stati baltici di Estonia, Lettonia e Lituania. .

Dice che le difese dell’Estonia sono forti perché gli Stati Uniti e altri alleati della NATO hanno fornito all’Ucraina e all’Estonia armi avanzate come il sistema missilistico Himars.

Kostya Manenkov a Tallinn, in Estonia, ha contribuito a questo rapporto.