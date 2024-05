Un militare statunitense è rimasto gravemente ferito mentre lavorava su una nave umanitaria a Gaza ed è stato trasportato in aereo in Israele

Tre membri del servizio militare statunitense sono rimasti feriti, uno in modo grave, mentre lavoravano a bordo di una nave militare diretta a Gaza giovedì.

Il vice ammiraglio americano Brad Cooper, vice comandante del comando centrale americano, ha detto a Reuters che le truppe stavano lavorando per fornire aiuti umanitari nella Striscia di Gaza.

L’incidente ha segnato le prime vittime subite dalle forze americane durante l’operazione.

Due membri del servizio hanno riportato distorsioni alle caviglie e lievi lesioni alla schiena.

“Due lievi ferite di routine. Quei ragazzi sono tornati in servizio”, ha detto Cooper.

Un terzo membro del servizio, ferito su una nave in mare, è stato evacuato dal punto di vista medico in un ospedale in Israele, ha detto.

Un funzionario della sicurezza statunitense, parlando in condizione di anonimato, ha detto a Reuters che l’uomo era in condizioni critiche.

La controversa nave galleggiante è stata annunciata lo scorso marzo dal presidente Biden per fornire aiuti umanitari a milioni di persone durante l’offensiva militare israeliana nella Striscia di Gaza.

È stato inaugurato giovedì scorso e si stima che costerà circa 320 milioni di dollari nei primi 90 giorni, e sarà gestito da circa 1.000 membri del servizio statunitense – che Biden ha promesso non entreranno a Gaza.

Il Pentagono ha affermato di dare priorità alla sicurezza del personale militare statunitense.

“Abbiamo gli occhi lucidi, continuiamo a guardare alla protezione delle forze tutto il giorno, tutti i giorni, e stiamo valutando che le operazioni possano continuare così come sono”, ha detto Cooper.

Martedì, il Pentagono ha detto che sono state scaricate 569 tonnellate, ma nessuna di queste in realtà è andata ai palestinesi, che hanno bisogno di cibo, acqua e altri beni vitali.

Segretario stampa del Pentagono Air Force Magg. Gen. Pat Ryder ha detto che alcuni camion gestiti dalle ONG per consegnare aiuti in un’altra area di sosta sono stati saccheggiati dai ladri.

“Certamente, quando le condizioni lo permetteranno, ci aspettiamo che gli aiuti vengano distribuiti qui nei prossimi giorni”, ha detto Ryder.

